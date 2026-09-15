Marc Anthony en el cine: películas en las que actuó y sus personajes

Marc Anthony es conocido en todo el mundo por éxitos como Vivir mi vida, Ahora quién y Valió la pena, pero su trayectoria artística no se limita a la música. El salsero también ha participado en varias películas, en las que ha interpretado desde un agente hasta un padre de familia involucrado en un secuestro.

Aunque la actuación nunca desplazó su carrera como cantante, Marc Anthony consiguió trabajar bajo la dirección de cineastas como Martin Scorsese, Brian De Palma y Tony Scott. Además, compartió escenas con figuras como Al Pacino, Denzel Washington, Nicolas Cage, Angelina Jolie, Salma Hayek y Jennifer Lopez.

Foto: Instagram marcanthony

¿En qué películas ha actuado Marc Anthony?

La filmografía de Marc Anthony incluye producciones independientes, dramas históricos, películas de acción y una cinta biográfica en la que tuvo la responsabilidad de interpretar a Héctor Lavoe.

East Side Story

Una de sus primeras apariciones en la pantalla ocurrió en East Side Story, una producción independiente en la que dio vida a Flaco. Este trabajo llegó antes de que alcanzara reconocimiento internacional como cantante de salsa.

Carlito’s Way: Atrapado por su pasado

En 1993, Marc Anthony apareció en Carlito’s Way, conocida en México y otros países de Latinoamérica como Atrapado por su pasado. La película fue dirigida por Brian De Palma y tuvo como protagonistas a Al Pacino y Sean Penn.

Contrario a algunas versiones difundidas sobre esta participación, el cantante no interpretó a un joven llamado Bryan. Su aparición fue como integrante de una banda latina que se presenta en un centro nocturno, donde canta Parece mentira.

Natural Causes

Un año después formó parte de Natural Causes, película dirigida por James Becket. En esta producción tuvo una participación pequeña como un guardia de la Marina.

Este trabajo fue uno de los primeros personajes convencionales de su carrera, pues en Carlito’s Way su presencia estuvo relacionada principalmente con la música.

Hackers: Piratas informáticos

Para 1995, Marc Anthony se integró al reparto de Hackers, película conocida en español como Hackers: Piratas informáticos. La cinta estuvo protagonizada por Jonny Lee Miller y una joven Angelina Jolie.

El cantante interpretó al agente Ray, uno de los integrantes de las autoridades que investigan y persiguen a un grupo de expertos en computadoras acusados de cometer delitos.

Una gran noche

Marc Anthony también participó en Big Night. La comedia dramática de 1996 fue codirigida por Stanley Tucci y Campbell Scott.

Dentro de la historia se convirtió en Cristiano, un trabajador que ayuda en el restaurante de dos hermanos italianos. Los propietarios atraviesan una complicada situación económica y preparan una cena especial con la esperanza de salvar el negocio.

AFP Martin BERNETTI

El sustituto

Durante ese mismo año apareció en The Substitute, distribuida en español como El sustituto. En esta película de acción interpretó a Juan Lacas, un narcotraficante relacionado con una pandilla estudiantil.

Vidas al límite

Martin Scorsese dirigió a Marc Anthony en Bringing Out the Dead, conocida en español como Vidas al límite. Estrenada en 1999, la película fue protagonizada por Nicolas Cage y también contó con Patricia Arquette, John Goodman y Ving Rhames.

En esta historia, el salsero encarnó a Noel, un hombre que atraviesa una crisis de salud mental. Su aspecto y comportamiento lo hicieron casi irreconocible, mientras que la intensidad del personaje convirtió este papel en uno de los más llamativos de su trayectoria.

En el tiempo de las mariposas

El drama histórico In the Time of the Butterflies llegó en 2001 con Salma Hayek como protagonista. La producción está inspirada en la historia de las hermanas Mirabal y su oposición a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana.

Marc Anthony interpretó a Virgilio “Lío” Morales, miembro de la resistencia y primer amor de Minerva Mirabal. Su relación con el personaje de Salma Hayek ayuda a despertar en ella un mayor interés por la lucha contra el régimen.

Hombre en llamas

Uno de los trabajos cinematográficos más recordados de Marc Anthony se encuentra en Man on Fire. La cinta de 2004 fue dirigida por Tony Scott y tuvo como protagonistas a Denzel Washington y Dakota Fanning.

En la película, el cantante dio vida a Samuel Ramos, un empresario mexicano y padre de Lupita “Pita” Ramos. Ante la ola de secuestros en la Ciudad de México, la familia contrata a John Creasy como guardaespaldas de la niña.

El cantante

El papel más importante de su carrera como actor llegó con El cantante, película sobre la vida de Héctor Lavoe que se presentó por primera vez en 2006 y llegó a los cines en 2007.

Marc Anthony se puso en la piel del llamado “Cantante de los Cantantes”, uno de sus mayores ídolos musicales. La historia aborda diferentes momentos de su trayectoria, así como sus problemas personales, sus adicciones y su relación con su esposa, Nilda Georgina “Puchi” Román.

Jennifer Lopez interpretó a Puchi y también participó como productora de la cinta. Debido a su experiencia dentro de la salsa, Marc Anthony no solamente asumió el papel principal, sino que también interpretó las canciones que formaron parte de la banda sonora.

En el barrio

Después de varios años alejado de los papeles cinematográficos, Marc Anthony regresó en 2021 con In the Heights, estrenada en México como En el barrio. La película musical está basada en la obra creada por Lin-Manuel Miranda y Quiara Alegría Hudes.

Su participación fue breve, pero relevante para la historia. El artista interpretó al señor de la Vega, padre de Sonny, un adolescente que enfrenta dificultades por su situación migratoria.