“La que lastimó todo fue Beba”: Crista Montes culpa a su hija mayor del pleito con Gala

La relación entre Gala Montes y su mamá, Crista Montes, vuelve a generar controversia. Después de más de dos años de declaraciones y acusaciones públicas, la madre de la actriz retomó el conflicto familiar y señaló a una persona cercana como responsable de sus diferencias.

Aunque la disputa comenzó a mediados de 2024, cuando ambas terminaron su relación profesional, los problemas se extendieron a otros integrantes de la familia. Ahora, Crista ofreció una nueva versión sobre los acontecimientos que, según ella, provocaron el distanciamiento.

Crista Montes atribuyó a Beba el inicio del conflicto familiar que mantiene con su hija Gala Montes desde 2024. IG: sargentomatute

Crista Montes culpa a Beba del conflicto con Gala Montes

Durante un encuentro con medios de comunicación, retomado por el canal de YouTube Junket, Crista Montes responsabilizó a su hija mayor, Beba Montes, de haber influido en el deterioro de su relación con Gala.

De acuerdo con su versión, Beba habría intervenido en las diferencias familiares y generado cuestionamientos que terminaron afectando la comunicación entre madre e hija. Crista sostuvo que su primogénita tuvo un papel importante en el origen de la controversia.

“Qué irónico, eso sí me pareció muy irónico porque al final yo siempre he dicho que la que lastimó todo fue la Beba, fue la que inició todo. Fue la que empezó con toda la controversia entre Gala y yo”, declaró.

La madre de la cantante también aseguró que buscó acercarse a Gala para hablar sobre sus problemas. Sin embargo, el encuentro no se concretó y la actriz ha mantenido públicamente su decisión de tomar distancia.

Estas declaraciones llegan después de que Gala y Beba Montes también protagonizaran diferencias personales que terminaron por afectar su relación como hermanas, una situación que ambas han abordado en redes sociales.

Gala Montes y su mamá, Crista Montes, mantienen un distanciamiento desde 2024 tras acusaciones y conflictos familiares. IG sargentomatute

¿Por qué Gala Montes se distanció de su mamá?

Los problemas familiares adquirieron notoriedad en julio de 2024, cuando Crista Montes reveló que había dejado de representar a Gala después de trabajar durante 18 años en la administración de su carrera artística.

En aquel momento, la madre de la actriz manifestó su inconformidad por la manera en que terminó su relación laboral. Aseguró que no había recibido una compensación económica por los años que dedicó a las actividades profesionales de su hija.

Gala respondió públicamente con una serie de acusaciones relacionadas con el trato que recibió durante su infancia y adolescencia, así como con el manejo de los ingresos que obtuvo desde que comenzó a trabajar en televisión.

Las acusaciones han sido objeto de distintas declaraciones públicas y ambas partes han rechazado señalamientos de la otra.

Incluso, en junio de 2026, Gala reconoció que había decidido perdonar a su madre por situaciones del pasado, aunque aclaró que eso no significaba que estuviera dispuesta a retomar la convivencia.

Meses después, la cantante volvió a referirse a su historia familiar durante la promoción de La Hija de Nadie, proyecto musical en el que abordó experiencias personales relacionadas con su infancia y el vínculo con su madre.

Gala Montes y su mamá, Crista Montes, se distanciaron en 2024 tras terminar su relación laboral de 18 años. IG sargentomatute

Mamá de Poncho de Nigris revela supuesta advertencia de Crista Montes

A las declaraciones sobre el conflicto familiar se sumó un nuevo episodio relacionado con Leticia Guajardo, conocida como Doña Alegría, quien habló sobre su posible enfrentamiento con Crista Montes en Ring Royale 2.

El evento de boxeo entre personalidades del entretenimiento está programado para el 14 de marzo de 2027 en la Arena Monterrey. Aunque ambas mujeres han sido relacionadas con un posible combate, todavía no se ha confirmado oficialmente su enfrentamiento.

Durante sus declaraciones, la madre de Poncho de Nigris relató una supuesta advertencia que Crista le habría hecho en relación con sus hijas y la posibilidad de intercambiar golpes durante el espectáculo.

“Me dijo ‘Yo golpeo a mis hijas bien duro’. No, pero es nada más para hacerse viral”, expresó Leticia Guajardo.

El comentario llamó la atención debido a los antecedentes de la disputa familiar, particularmente por las acusaciones de presuntas agresiones que Gala Montes ha realizado contra su madre desde 2024.

Sin embargo, Leticia Guajardo también planteó que la supuesta advertencia podría formar parte de una estrategia para generar atención alrededor del evento, por lo que sus palabras no constituyen una confirmación de las acusaciones de la actriz.