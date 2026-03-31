Mamá de Christian Nodal desata rumores en pleno conflicto entre su hijo y Cazzu

En medio del escándalo que enfrentan Cazzu y Christian Nodal por el proceso legal relacionado con su hija Inti, la madre del cantante sonorense, Cristy Nodal, dejó su cuenta de Instagram con una sola publicación.

Cristy Nodal dejó su perfil reducido a una sola imagen suya en la que se puede ver un mensaje:

Si no tardas mucho… te espero para siempre”, junto a emojis de destellos, viento, música y dos manos en señal de oración.

Y aunque no está claro si optó por eliminarlas o archivarlas, lo cierto es que las fotos que tenía con la pequeña Inti ya no aparecen en su perfil, algo que no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes de inmediato comenzaron a especular sobre la razón detrás de esto.

El cambio en el perfil ocurre en un momento en el que Nodal mantiene una contienda legal con Cazzu, madre de la niña y rapera argentina.

El músico ha pedido que no se exponga en redes la imagen de la niña, mientras que Julieta Emilia Cazzuchelli, ha denunciado que Nodal le impide viajar con su hija, derivando en proyectos de ley conocidos como Ley Cazzu.

De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, la mamá de Christian estaría bajo mucha presión y pasando por un momento de depresión debido a la situación que se vive con su nieta.

Según estas versiones, Christian Nodal habría expresado a su madre su deseo de mantener en privado la imagen de su hija, a pesar de que las primeras fotografías de la menor fueron difundidas por él mismo.

A esto se añadirían los rumores que rodean a la familia de su actual esposa, Ángela Aguilar, quienes presuntamente estarían generando un distanciamiento entre el cantante y su familia.

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