Maluma confirma conciertos en México para 2027, ¿qué ciudades visitará?

Maluma prepara su regreso a México con una nueva gira internacional para 2027. El cantante colombiano sorprendió a sus seguidores al compartir un adelanto de los lugares que visitará durante su próximo recorrido, aunque todavía quedan varios detalles por conocer.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete anunció Loco X Volver World Tour 2027, una gira con la que recorrerá diferentes países de América y Europa, además de incluir una presentación en Marruecos.

¿En qué ciudades de México dará conciertos Maluma en 2027?

La gira Loco X Volver World Tour 2027 incluirá siete ciudades de México, de acuerdo con la información que Maluma compartió en sus redes sociales.

El cantante colombiano confirmó que visitará distintos puntos del país, por lo que sus seguidores no tendrán que trasladarse necesariamente a la capital para asistir a una de sus presentaciones.

Las ciudades confirmadas para los conciertos de Maluma en México son las siguientes.

Ciudad de México

Monterrey, Nuevo León

Guadalajara, Jalisco

San Luis Potosí, San Luis Potosí

Querétaro, Querétaro

Puebla, Puebla

Veracruz, Veracruz

Aunque el cartel incluye estos siete destinos, todavía no se han dado a conocer los días en que el cantante se presentará en cada uno.

Tampoco se ha informado si ofrecerá más de un concierto en alguna ciudad o si las presentaciones se realizarán en estadios, arenas u otros recintos.

En su publicación, Maluma acompañó el anuncio con una pregunta dirigida a sus seguidores sobre el lugar donde se reunirán para tomar un café, además de presentar el nombre de su nueva gira mundial.

El cartel también incluye la frase “Muy pronto más ciudades”, por lo que la lista de destinos podría ampliarse conforme se anuncien nuevas etapas del recorrido.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación de que se agreguen otras ciudades mexicanas a las siete que aparecen en la publicación.

Maluma anunció siete ciudades de México para su gira Loco X Volver World Tour 2027, con boletos disponibles próximamente. IG maluma

¿Cuándo salen a la venta los boletos de Maluma en México 2027?

Tras el anuncio de Loco X Volver World Tour 2027, una de las principales dudas de los seguidores es cuándo podrán comprar sus entradas para los conciertos en México.

Por ahora, Maluma no ha anunciado fechas de preventa ni venta general, por lo que todavía no es posible conocer cuándo comenzará la comercialización de boletos.

El cartel oficial únicamente indica que las entradas estarán disponibles próximamente a través del sitio maluma.online, donde se espera que se publique más información sobre la gira.

Tampoco se han anunciado paquetes VIP ni experiencias especiales para los asistentes, por lo que cualquier información relacionada con estos servicios deberá esperar a los comunicados oficiales.

Maluma regresará a México en 2027 con su gira Loco X Volver, aunque todavía no confirma fechas ni recintos. Cuartoscuro

¿Qué otros países visitará Maluma con Loco X Volver World Tour 2027?

Además de México, Maluma anunció que su nueva gira tendrá presentaciones en diferentes países de América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa y Marruecos.

El recorrido contempla ciudades como Bogotá, Buenos Aires, Santiago, Lima y San José, además de otros destinos donde el colombiano llevará su espectáculo durante 2027.

En América Latina, el cartel incluye presentaciones en países como Colombia, Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile, Perú, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

También aparecen varias ciudades europeas, entre ellas Madrid, Barcelona, París, Berlín, Milán, Lisboa, Viena y Budapest, así como Rabat, en Marruecos.

En Norteamérica, el cantante contempla una extensa lista de destinos, con presentaciones anunciadas en Los Ángeles, Chicago, Miami, Boston, Washington, Phoenix, Toronto y Montreal, entre otros.

La gira también incluye Pristina, Kosovo, dentro de las ciudades anunciadas para esta nueva etapa internacional.