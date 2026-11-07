"Que la luz de tu espíritu acompañe tu camino": Bárbara Mori anuncia la muerte de su abuelita

Bárbara Mori atraviesa un momento triste tras la muerte de su abuelita Gladys, quien falleció a los 105 años. La actriz compartió la noticia a través de redes sociales, donde publicó varias fotografías de ella y un mensaje en el que recordó cómo fue su vida, las cosas que disfrutaba y lo que significó verla envejecer.

La protagonista de 'Rubí' no se limitó a anunciar su fallecimiento. En su despedida también habló de las conversaciones que tenía con su abuela sobre la muerte y de cómo, con el paso de los años, su condición física fue cambiando hasta impedirle hacer muchas de las actividades que tanto disfrutaba.

Abuelita, que la luz de tu espíritu acompañe tu camino, escribió al comenzar su publicación.

Gladys cumplió 105 años durante este 2026 y, según contó Bárbara, conservó la lucidez y una buena salud durante gran parte de su vida. La actriz recordó que su abuela fue una mujer independiente, a quien le gustaba salir, arreglarse y disfrutar de sus días sin depender de otras personas.

Así era Gladys, la abuelita de Bárbara Mori que murió a los 105 años

En su mensaje, Bárbara compartió algunos detalles de la personalidad de Gladys y dejó claro que su abuela no era una mujer que se quedara quieta. Le gustaba viajar, caminar, jugar y, sobre todo, salir a la calle.

Este año cumplió 105 años, siempre se mantuvo lúcida, increíblemente sana y jamás pisó un hospital hasta estos últimos años, recordó.

Una de las cosas que más disfrutaba era arreglarse antes de salir. Para ella, ponerse bonita era parte de su rutina y una manera de disfrutar la vida.

Le gustaba vestirse, ponerse tacones. Se maquillaba, se peinaba, se ponía súper coqueta y salía a la calle todos los días a conquistar el mundo, contó la actriz.

Sin embargo, el paso del tiempo terminó por cambiar esa dinámica. Bárbara explicó que durante los últimos años su abuela comenzó a perder independencia y necesitó ayuda para realizar actividades que antes hacía por sí misma.

Ese cambio también afectó su manera de relacionarse con el mundo. De acuerdo con la actriz, Gladys dejó de escuchar y ver con la misma claridad, lo que hizo que su entorno se volviera cada vez más limitado

Bárbara Mori recordó que su abuela hablaba de la muerte desde hacía años

Otro de los momentos que llamó la atención de su despedida fue cuando Bárbara compartió que Gladys hablaba desde hacía tiempo sobre su deseo de morir.

La actriz recordó una frase que su abuela repetía después de haber tenido que despedirse de varias personas cercanas.

"Ya me quiero ir porque siempre me despido de todos y ya no me quiero despedir de nadie, decía Gladys.

Bárbara explicó que verla perder su autonomía la llevó a reflexionar sobre el envejecimiento, el cuerpo y la manera en que cambia la vida cuando las actividades que antes daban felicidad dejan de ser posibles.

Bárbara explicó que verla perder su autonomía la llevó a reflexionar sobre el envejecimiento IG

Cuando la vida la privó de la libertad, de la autonomía y comenzó a depender de alguien más para poder transitar sus días… se fue haciendo cada vez más chiquita, escribió.

La actriz también compartió una reflexión sobre lo que ocurre cuando el cuerpo deja de permitirnos experimentar el mundo como antes. Para ella, acompañar a su abuela durante esa etapa despertó preguntas sobre el sentido de permanecer en una vida en la que algunas de las cosas que nos hacen sentir vivos comienzan a desaparecer.

La actriz cree en la reencarnación y la trascendencia del alma

En la parte final de su mensaje, Bárbara Mori habló de sus creencias sobre la muerte y explicó que para ella no significa necesariamente el final de una existencia.

Creo profundamente en la reencarnación, en la trascendencia del alma y en la posibilidad de que nuestra existencia cambia de forma pero continúa su viaje, expresó.

También relacionó la partida de Gladys con una reflexión sobre las memorias y las cargas familiares que pasan de una generación a otra, algo que, según escribió, espera que pueda transformarse con el tiempo.

También relacionó la partida de Gladys con una reflexión sobre las memorias y las cargas familiares que pasan de una generación a otra Mezcalent

La publicación recibió numerosos mensajes de cariño para la actriz y su familia. Entre las respuestas hubo personas que le enviaron abrazos, desearon descanso a Gladys y destacaron la vida tan larga que tuvo.

Que tu vuelo sea dulce, Gladys, escribió una de las personas que reaccionaron a la despedida.

Bárbara recordó a una mujer que llegó a los 105 años, pero que, sobre todo, disfrutó de una vida en la que mantuvo su personalidad IMDb

Con sus palabras, Bárbara recordó a una mujer que llegó a los 105 años, pero que, sobre todo, disfrutó de una vida en la que mantuvo su personalidad y sus ganas de salir a conquistar el mundo. Ahora, la actriz se despidió de ella con un mensaje que resume el cariño que le tenía: "Que la luz de tu espíritu acompañe tu camino".