Maluma está "Loco por volver" a encontrarse con sus fans mexicanos

El lunes, un pedacito de Colombia se apoderó de las calles de la colonia Roma Norte en la Ciudad de México. Sí, un carrito con todo tipo de botanitas y merch de Maluma fue visto en la zona con un mensaje muy especial: Loco por volver.

La activación, un carrito un poco destartalado con chicharrones, palomitas, plátanos, dulces, juguetes, fotografías de Maluma y letreros con el costo por minuto de llamadas, partió del Jardín Pushkin y repartió tintico (café), snacks y algunas pistas que señalan que el cantante hará un anuncio muy pronto.

Loco por volver es el séptimo disco de estudio de Maluma Cortesía

La frase emula al nombre del nuevo disco de Maluma, el cual fue publicado en mayo pasado, y con el cual aún debe una gira a sus fans. Los encargados de la vendimia de botanas y muñecos del cantante portaban playeras que en su espalda traían la leyenda Maluma World Tour 2027, por lo que se podría pensar que el colombiano muera por volver a México con su próxima gira mundial.

Las fechas aún no se anuncian, pero es muy probable que se conviertan en sold out de la misma forma que lo fueron las de la gira +Pretty +Dirty World Tour, con la que agotó tres shows en el Palacio de los Deportes en agosto de 2025.