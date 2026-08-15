Malinche el Musical regresa a la Ciudad de México con una propuesta escénica ambiciosa que busca replantear la narrativa histórica de la Conquista.

Presentado en el histórico Frontón México, este espectáculo creado por Nacho Cano combina música en vivo, flamenco, danza urbana y tecnología de vanguardia para ofrecer una experiencia inmersiva desde que los asistentes pisan el recinto. La obra no solo destaca por su desplegado técnico, sino por colocar a la mujer indígena como una figura clave en la mediación entre dos mundos.

El vocero del musical, Juan Miguel Zuzunaga, destaca el valor diferencial de la producción tanto en el apartado artístico como en su mensaje central. Según el vocero, el objetivo principal radica en sanar el estigma histórico que ha pesado sobre esta figura y sobre la identidad nacional.

Nos estamos enfrentando al mejor espectáculo musical en la historia del teatro en México... músicos en escena, el mejor show flamenco de México, baile urbano, aztecas roqueros, albercas en el escenario... La segunda razón es la narrativa, el mensaje de atrevernos a ver la historia diferente."

Malinche el Musical: una mirada diferente de la conquista y el poder de una mujer Canva

Una experiencia inmersiva en Frontón México

La producción aprovecha al máximo las dimensiones del recinto ubicado frente al Monumento a la Revolución. Cuenta con el escenario más largo del país y una pantalla de 36 metros de largo por 12 de alto, la cual permite recrear paisajes prehispánicos y pasajes bélicos.

Además, la experiencia comienza desde el lobby una hora antes de la función, donde el público encuentra ambientación con olores tradicionales, danza y el restaurante Pelota Mestiza, enfocado en la gastronomía de fusión.

El elenco reúne a más de 50 artistas en escena que ejecutan complejas coreografías y números musicales que abarcan desde el rock hasta el flamenco tradicional, conectando al espectador con la atmósfera cultural de la época.

Malinche el Musical: una mirada diferente de la conquista y el poder de una mujer Malinche, el Musical

La reivindicación histórica de una figura clave

A diferencia de las visiones tradicionales del siglo XX que calificaron a Malinche como una traidora, el musical la presenta como una mujer estratega dotada de una inteligencia excepcional. Su papel como traductora y mediadora entre Moctezuma y Hernán Cortés es revaluado como el pilar sobre el cual nació una nueva cultura mestiza.

El arquetipo que tenemos acá de Malinche es una mujer más inteligente y poderosa que Moctezuma y Hernán Cortés juntos, y que con su inteligencia sabe tender los puentes necesarios para que un país nazca. Imagínate lo bien que sale la mujer acá."

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Una invitación a superar el trauma de la Conquista

La narrativa busca romper con la noción de la derrota para dar paso a la celebración de la unión cultural. El espectáculo invita al público a reflexionar sobre la riqueza del México contemporáneo, surgido a partir del encuentro de dos civilizaciones y consolidado a través del arte y el mestizaje.

Atrévete a pensar que nunca fuiste conquistado, atrévete a pensar que no eres producto de la derrota, atrévete a pensar que eres producto de la unión... Todo el México que amas y que te gusta es de 1521 para acá. Estamos promoviendo una sanación mental de la nación."

Fechas, horarios y boletos

Las funciones se realizan de jueves a domingo en los siguientes horarios:

Sábados y domingos: 13:00 y 17:00 horas.

13:00 y 17:00 horas. Jueves y viernes: 19:00 horas.

Los boletos están disponibles en la taquilla del Frontón México y en la plataforma oficial malinchethemusical.com, con precios accesibles y promociones constantes como descuentos y facilidades de acceso para todo el público.