'La novicia rebelde': Un clásico universal que conmueve al público mexicano

En 1959, el Lunt-Fontanne Theatre de Broadway colocó en la marquesina el título The Sound Of Music, un musical basado en la obra The Story of the Trapp Family Singers de Maria von Trapp, convirtiéndose en un éxito que le llevó a ganarse tres premios Tony. En 1960, Julie Andrews y Christopher Plummer, dieron vida a la historia en la pantalla grande y se convirtió en un clásico en el mundo.

A pesar del tiempo que ha pasado desde aquel estreno, La novicia rebelde, en español, continúa siendo un musical con temática completamente actual, y eso lo saben Cayleigh Capaldi y Kevin Earlay, los actores que dan vida a Maria y al Capitán Von Trapp en la puesta en escena que estará en temporada estos días en el Centro Cultural Teatro 1.

“Tiene 66 años y sigue vigente hoy en día en casi cualquier país y ciudad; aborda temas como el amor, la esperanza y la valentía, tanto por la familia como por el país. Y la música... ya sabes, la música es maravillosa, es un verdadero placer cantarla cada noche con esta orquesta fantástica que tenemos aquí en Ciudad de México, ¡son fantásticos!

Ésta es probablemente una de las mejores orquestas con las que hemos tenido el privilegio de tocar, la orquesta es fantástica, el equipo técnico es impecable, aunque tenemos una barrera idiomática, la persona que me ayuda con el vestuario es increíble. Nos entendemos incluso sin traductor... es teatro. El teatro es universal. Si trabajas en teatro, conoces el lenguaje; hay pasos a seguir y todo tiene su orden para contar la historia. Simplemente sigues adelante y todos en este edificio están comprometidos”, dijo Kevin en entrevista con Excélsior.

Kevin Earlay y Cayleigh Capaldi. Héctor López

Y si bien La novicia rebelde es una historia, como menciona su protagonista, en la que el amor en diferentes niveles es el punto central, el contexto que la rodea es esencial para que tenga el impacto que ha tenido en más de seis décadas. En 1938 la Alemania nazi llevó a cabo el Anschluss, conocido también como la anexión de Austria a su gobierno, y es ese evento completamente real e histórico lo que abraza el texto de Howard Lindsay y Russel Crouse, por eso este musical, además de entretener, tiene un toque educativo importante.

“Si no contamos las historias del pasado, las olvidaremos y repetiremos los errores de la historia. Especialmente en momentos como éste, es fundamental recordar al público lo que sucedió en el pasado y decir: ‘Miren los errores que se cometieron; debemos aprender de ellos y nunca repetir los horrores de la historia’. El teatro es una herramienta poderosa para que el público aprenda sobre sí mismo y sobre la historia.

Funciona como un espejo que ponemos frente a los espectadores para que se comprendan mejor. Pueden verse a sí mismos y a nuestra época actual reflejados en las historias de otros, y creo que no hay mejor manera de transmitir esas lecciones que a través de la música y la narración, porque a veces esa es la forma de llegar a personas con las que quizás no estemos de acuerdo o que tengan un punto de vista diferente al nuestro. Esta historia tiene elementos universales en los que todos deberíamos coincidir”, explicó Cayleigh.

La novicia rebelde. Cortesía Jeremy Daniel.

Esta breve temporada en México comenzó el pasado 11 de agosto y sus protagonistas están emocionados no sólo por el recibimiento que han tenido, sino por la respuesta que el público mexicano les ha dado a pesar de que la obra esté hablada en inglés.

“Tuvimos un público fantástico. Contamos con teleprompters para que la gente pueda seguir la obra en español, lo cual es genial, pero a nosotros nos cuesta no mirar, ver cuál es la traducción. Pero lo fascinante de hacer eso es intentar averiguar si la gente sigue captando la historia, incluso si no están leyendo el texto y simplemente están viendo la obra. Y creo que sí se puede.

“Sinceramente, puedes escucharla en inglés o en español y aun así entender perfectamente la historia de esta maravillosa familia y sus luchas contra el régimen que está llegando, pero toda la historia se transmite con mucha claridad. Fue fantástico anoche escuchar las reacciones del público”, dijo Kevin.

La novicia rebelde. Cortesía Jeremy Daniel.

“El público cambia. En Reno, Nevada, el público estaba callado, pero al llegar a Denver se mostraron muy expresivos. Aquí hubo una mezcla: se apreció más la comedia física que la sutil... aunque la comedia sutil también está presente. Pero, como leen y miran al mismo tiempo, obtienes una reacción, lo cual es genial. Y, aun así, sigue siendo la misma historia; es fantástico.

“La gente estaba muy atenta, inclinada hacia adelante, totalmente enganchada. Seguían cada palabra y no querían perderse nada. Me encanta cuando el público se involucra tanto en la historia, porque se nota que prestan atención. Se nota que los tenemos cautivados, que los tenemos en la palma de la mano y que logramos conectar con ellos a ese nivel. Se hace un silencio absoluto que se puede oír caer un alfiler”, explicó Cayleigh.

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