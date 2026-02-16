¿Quién es el hombre que conquistó a Majo Aguilar? Lo muestra en San Valentín

Majo Aguilar realizó una publicación este 14 de febrero, día de San Valentín en México, en redes sociales que generó muchos comentarios entre sus seguidores, y es que la artista dio pistas sobre su nueva relación.

La cantante de regional mexicano compartió una fotografía frente al espejo en la que aparece acompañada por un hombre que la abraza por la espalda y le besa el cuello. Con la descripción: "Feliz día de San Valentín a todos".

Aunque van varias veces que Majo Aguilar sube fotos con su pareja-aunque sin que sea su rostro-, está es la primera ocasión en que la intérprete muestra a su novio en una fecha tan significativa como lo es el 14 de febrero.

La publicación no incluyó el nombre del joven ni detalles sobre su identidad, lo que provocó especulaciones entre usuarios en plataformas digitales. En la fotografía, el rostro del acompañante no es visible, lo que incrementó el interés sobre quién sería el nuevo novio de la cantante.

La artista no añadió descripción extensa a la imagen ni respondió a comentarios relacionados con la identidad del hombre, pero muchos usuarios especularon quien era el novio de Majo Aguilar.

Majo Aguilar inicia nueva etapa sentimental. Esto se sabe sobre su posible pareja. IG: majo__aguilar

¿Quién es el nuevo novio de Majo Aguilar?

Tras la publicación, seguidores comenzaron a señalar que el joven podría tratarse de Diego Rangel, integrante de la banda tapatía Porter. Hasta el momento, ni Majo Aguilar ni Diego Rangel han confirmado o desmentido estas versiones difundidas por usuarios en redes sociales.

El señalamiento surge a partir de coincidencias digitales y del seguimiento mutuo en plataformas como Instagram. Además, hace unos días la banda y la cantante cantaron juntos en el Auditorio Nacional, Porter invitó a Majo Aguilar a su concierto.

Sin embargo, no existe declaración oficial que confirme que el músico sea la persona que aparece en la fotografía compartida por la cantante. Aunque según algunos usuarios se trata del rockero debido a las coincidencias físicas de Rangel en las fotos que ha subido Majo.

Cabe señalar que esta imagen fue compartida tras su ruptura con Gil Cerezo, vocalista de Kinky, ocurrida hace aproximadamente un año.

Seguidores relacionan la fotografía con Diego Rangel, integrante de Porter. IG: majo__aguilar

¿Quién es Diego Rangel, el supuesto nuevo novio de Majo Aguilar?

Diego Rangel, conocido artísticamente como Diego Bacter, es músico y productor mexicano vinculado a la escena alternativa.

Se desempeña como sintetizador, bajista y programador dentro de la agrupación Porter, además de participar en procesos de composición.

Tras la pausa temporal del grupo, inició una etapa como solista con lanzamientos como “tak tak tak” y “radio mantente afuera”.

En su perfil digital se presenta como Mixer, Producer & Sound Engineer, destacando su labor en producción e ingeniería de sonido.

Su cuenta en redes sociales reúne más de 15 mil seguidores y mantiene actividad constante en proyectos musicales.

La identidad del joven no ha sido confirmada oficialmente. IG: majo__aguilar

La ruptura con Gil Cerezo

La nueva publicación ocurre un año después de que Majo Aguilar confirmara el fin de su relación con Gil Cerezo. La cantante hizo pública la separación tras más de tres años de noviazgo, señalando que la decisión fue tomada de común acuerdo.

En entrevista con la periodista Blanca Martínez “La Chicuela”, negó que existiera una infidelidad como causa del rompimiento. “No (no hubo infidelidad). Nuestra relación fue muy bella, seguimos en los mejores términos, en una relación cordial”, declaró.

Añadió que conserva una visión positiva de la experiencia compartida durante ese periodo.

“Lo único que siento por Gil es gratitud. Vivimos un amor muy especial y yo me quedo con eso. Aprendimos muchísimo uno del otro, puedo hablar por él porque me lo dijo, y yo te lo digo, aprendí muchísimo de él”, dijo.

La cantante terminó su relación con Gil Cerezo hace un año. (Foto: Mezcal Entertainment)

Majo Aguilar muestra a su nueva pareja en redes

Hasta ahora, la artista no ha ofrecido entrevistas adicionales sobre su situación sentimental actual.

El interés mediático se ha centrado en la identidad del acompañante y en la posibilidad de que se trate de un músico. Mientras no exista confirmación oficial, la identidad del joven permanece en el terreno de la especulación digital.

La cantante continúa enfocada en su carrera dentro del regional mexicano, donde mantiene actividad constante en escenarios y lanzamientos.

Majo Aguilar es una cantante mexicana de regional mexicano, integrante de la dinastía Aguilar, reconocida por continuar el legado musical de su familia desde una propuesta propia. Nieta de los cantantes Antonio Aguilar y Flor Silvestre, e hija de Antonio Aguilar Jr., ha construido una carrera enfocada en la música ranchera y el mariachi, combinando tradición y elementos contemporáneos. Su voz y estilo la han posicionado como una de las figuras jóvenes más visibles dentro del género.