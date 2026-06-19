Reparto de "Mensajes de voz para Isabelle": quién es quién en la nueva película de Netflix

Netflix vuelve a apostar por las historias románticas con un toque distinto. Esta vez lo hace con "Mensajes de voz para Isabelle", una película que mezcla amor y segundas oportunidades a través de una historia tan simple como inesperada con una serie de mensajes de voz enviados a un número que ya no pertenece a la persona correcta.

La cinta, cuyo título original es Voicemails for Isabelle, se estrenó este 19 de junio de 2026 y rápidamente llamó la atención por su elenco, encabezado por Zoey Deutch y Nick Robinson, dos actores que ya tienen experiencia en películas románticas.

¿De qué trata "Mensajes de voz para Isabelle"?

La historia sigue a Jill, una joven que intenta superar la muerte de su hermana Isabelle. Para lidiar con el dolor, comienza a dejarle mensajes de voz al antiguo número telefónico de su hermana, contando todo lo que ocurre en su vida.

Sin embargo, ella no sabe que la compañía telefónica reasignó ese número.

Es entonces cuando aparece Wes, un agente inmobiliario de Austin que comienza a recibir cada uno de esos mensajes. Sin conocer a Jill en persona, se siente cada vez más atraído por ella y decide buscarla, aunque guarda un secreto: nunca le dice que ha escuchado todas sus confesiones.

A partir de ahí, la película explora cómo una conexión inesperada puede cambiar la vida de dos personas.

Zoey Deutch es Jill

La protagonista de la historia es Zoey Deutch, actriz conocida por películas como Set It Up, Before I Fall y Not Okay.

En esta ocasión interpreta a Jill, una mujer que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras perder a su hermana.

Zoey Deutch Netflix

Su personaje combina tristeza, humor y esperanza mientras intenta reconstruirse emocionalmente. Gran parte de la historia gira alrededor de sus mensajes de voz, que terminan convirtiéndose en una especie de diario íntimo.

Nick Robinson interpreta a Wes

Nick Robinson da vida a Wes, un agente inmobiliario que, por accidente, comienza a escuchar los mensajes de Jill.

El actor, recordado por producciones como Love, Simon, Maid y Jurassic World, interpreta a un personaje reservado que termina involucrándose emocionalmente con una mujer a la que nunca ha visto.

Nick Robinson Netflix

La gran pregunta de la película es si Wes será capaz de contarle la verdad antes de que sea demasiado tarde.

Ciara Bravo es Isabelle

Aunque Isabelle fallece antes del inicio de la historia, su presencia se siente durante toda la película.

La actriz Ciara Bravo interpreta a la hermana de Jill, la persona a quien van dirigidos todos los mensajes de voz.

Ciara Bravo

A través de recuerdos y conversaciones, el personaje se convierte en una pieza fundamental para entender las emociones y decisiones de la protagonista.

Nick Offerman interpreta al Chef Bastien

Otro de los rostros conocidos del reparto es Nick Offerman.

El actor interpreta al Chef Bastien, jefe de Jill y una de las personas que la acompaña durante su proceso de duelo.

Nick Offerman

Su personaje aporta algunos de los momentos más emotivos y también varias escenas llenas de humor.

Leah McKendrick también forma parte del elenco

Además de dirigir y escribir la película, Leah McKendrick aparece en pantalla como Breeda.

Se trata de una amiga cercana de Wes que constantemente le insiste en decirle la verdad a Jill, convirtiéndose en una especie de voz de la conciencia dentro de la historia.

Leah McKendrick

El resto del reparto de "Mensajes de voz para Isabelle"

La película también cuenta con la participación de:

Lukas Gage como Arthur.

Lukas Gage como Arthur. Harry Shum Jr. como Andy.

Spencer Lord como Scott.

Gil Bellows como el padre de Jill e Isabelle.

Tanis Dolman como la madre de las hermanas.

Cada uno de estos personajes aporta matices a una historia que combina romance, dolor y esperanza.

Una de las apuestas románticas más fuertes de Netflix

Con una trama emotiva y un elenco reconocido, "Mensajes de voz para Isabelle" busca conquistar a quienes disfrutan las historias de amor poco convencionales.

La película demuestra que, a veces, una llamada perdida o un mensaje enviado al número equivocado puede cambiarlo todo.

Y aunque la historia comienza con una pérdida, poco a poco se transforma en un relato sobre nuevas oportunidades, conexiones inesperadas y la posibilidad de volver a enamorarse cuando parecía imposible.