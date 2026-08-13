¿Decisión voluntaria? Madre de Perez Hilton obtiene la custodia de sus tres nietos

La madre de Perez Hilton, Teresita Lavandeira, obtuvo la custodia temporal de los tres hijos del bloguero mientras él continúa recibiendo atención tras su hospitalización en Florida.

Los menores, de 13, 11 y 8 años, permanecerán bajo el cuidado de su abuela durante este periodo. Hilton aceptó voluntariamente el acuerdo, que también permite a su madre tomar decisiones relacionadas con la escuela, atención médica y otros asuntos de sus hijos.

Los hijos de Perez Hilton quedan bajo el cuidado de su abuela

Teresita Lavandeira solicitó ante un Tribunal Familiar de Miami hacerse cargo temporalmente de sus tres nietos debido a la situación que atraviesa su hijo.

De acuerdo con los reportes sobre el caso publicados por TMZ, Perez Hilton firmó voluntariamente la documentación para que su madre pueda asumir la custodia provisional mientras él permanece internado.

La medida no representa que el bloguero haya perdido de forma definitiva la custodia de sus hijos. Se trata de un acuerdo temporal establecido para garantizar que exista una persona legalmente responsable de ellos durante su ausencia.

La situación podría cambiar cuando Hilton esté en condiciones de retomar el cuidado de los menores y se realicen los procedimientos correspondientes.

Perez Hilton cedió temporalmente la custodia de sus tres hijos a su madre. Grosby Group

¿Qué implica la custodia temporal para Teresita Lavandeira?

La custodia temporal de los hijos de Perez Hilton permite que su madre no solo se encargue de acompañarlos y atender sus necesidades cotidianas.

Teresita Lavandeira también queda facultada para tomar decisiones relacionadas con atención médica y asuntos escolares, además de realizar determinados trámites en representación de sus nietos, de 13, 11 y 8 años.

El acuerdo permanecerá vigente mientras Perez Hilton continúa recibiendo atención, aunque podrá modificarse posteriormente de acuerdo con su situación.

Los hijos de Perez Hilton permanecerán por ahora al cuidado de su abuela. Grosby Group

La madre de Perez Hilton pidió proteger los documentos de los menores

Además de hacerse cargo de sus nietos, Teresita Lavandeira solicitó que determinados documentos judiciales relacionados con los tres niños permanezcan fuera del acceso público.

La petición busca evitar que información personal sobre los menores pueda ser consultada o difundida debido a la atención que ha recibido la situación de su padre.

De acuerdo con los reportes, la familia señaló la exposición pública del caso y la presencia de personas en los alrededores de la residencia de Hilton como parte de las razones para solicitar mayor protección.

La medida busca mantener en privado información vinculada con los procedimientos legales de los menores mientras continúa el proceso familiar.

¿Quiénes son los tres hijos de Perez Hilton?

Perez Hilton es padre de tres hijos, Mario Armando Lavandeira III, Mia Alma Lavandeira y Mayte Amor Lavandeira.

Mario nació en 2013, mientras que Mia llegó en 2015 y Mayte en 2017. Los tres nacieron mediante gestación subrogada y Hilton los ha criado como padre soltero.

El bloguero ha hablado en distintas ocasiones sobre su experiencia con la paternidad y también ha compartido parte de su vida familiar en redes sociales.

Teresita Lavandeira, por su parte, ha mantenido una relación cercana con sus nietos y ha aparecido anteriormente junto a la familia. Ahora será quien se haga cargo legalmente de los tres durante el periodo en el que Hilton permanezca recibiendo atención.

Perez Hilton continúa recibiendo atención tras su hospitalización en Florida. Grosby Group

¿Qué pasó con Perez Hilton?

El bloguero, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., atravesó una crisis durante una transmisión en TikTok en la que llegó a autolesionarse. La situación derivó en que recibiera atención médica.

Posteriormente fue ingresado bajo la Ley Baker de Florida, una legislación estatal que permite realizar una evaluación de salud mental de manera involuntaria cuando una persona cumple determinados criterios relacionados con un posible riesgo para sí misma o para otras personas.

Después de su atención hospitalaria, los reportes indican que Hilton fue trasladado a un centro para continuar con su tratamiento.

Su internamiento hizo necesario definir quién podría hacerse responsable legalmente de sus tres hijos durante este periodo. Su madre fue quien inició el procedimiento para asumir ese papel.