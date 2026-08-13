La Casa del Dragón terminará con su temporada 4, que tendrá ocho capítulos y llegará a HBO Max. La serie cerrará así la guerra entre los Targaryen que comenzó tras la muerte del rey Viserys I.

La última entrega tendrá que resolver varios acontecimientos pendientes de la Danza de los Dragones.

Entre ellos se encuentra uno de los enfrentamientos más importantes de Fuego y Sangre, el libro de George R. R. Martin que sirve como base para la producción.

¿Cuándo se estrena la temporada 4 de La Casa del Dragón?

La temporada 4 de La Casa del Dragón se estrenará en 2028 a través de HBO Max, aunque por ahora no se ha anunciado el día ni el mes en el que llegará.

La fecha forma parte del calendario que HBO ha preparado para mantener activo el universo de Juego de Tronos. Antes del regreso de los Targaryen está prevista para 2027 la segunda temporada de El Caballero de los Siete Reinos.

La espera entre temporadas tampoco resulta extraña para la producción. La Casa del Dragón debutó en 2022 y su segunda entrega llegó en 2024, mientras que la tercera continuó desarrollando la guerra por el Trono de Hierro.

La cuarta temporada marcará el final definitivo de la serie. Ryan Condal, productor ejecutivo y showrunner, adelantó a The Hollywood Reporter que esta entrega “será más grande que cualquier cosa que haya llegado antes”.

La Casa del Dragón terminará con su cuarta temporada en HBO Max. X @housethedragons

La temporada final de La Casa del Dragón tendrá ocho capítulos

La temporada final de La Casa del Dragón tendrá ocho episodios, por lo que mantendrá el mismo número utilizado en entregas anteriores.

Estos capítulos tendrán la tarea de llevar la Danza de los Dragones hacia su desenlace y cerrar las historias de los personajes que todavía permanecen dentro de la guerra.

La serie comenzó mucho antes del conflicto abierto entre Rhaenyra y Aegon II. La primera temporada mostró la sucesión de Viserys, las tensiones dentro de la familia y los acontecimientos que terminaron dividiendo a los Targaryen.

A partir de ahí, los Negros y los Verdes comenzaron una guerra que ha involucrado ejércitos, alianzas políticas y, sobre todo, dragones. La temporada 4 entrará en la última parte de ese enfrentamiento.

La temporada 4 de La Casa del Dragón tendrá ocho episodios. X @housethedragons

La Batalla sobre el Ojo de Dioses apunta a ser uno de los momentos clave en la temporada 4

Entre los acontecimientos de Fuego y Sangre que todavía quedan pendientes aparece la Batalla sobre el Ojo de Dioses, uno de los enfrentamientos más conocidos de la Danza de los Dragones.

Daemon Targaryen y Aemond Targaryen terminan enfrentándose mientras montan a Caraxes y Vhagar, respectivamente.

La rivalidad entre ambos personajes ha sido construida durante buena parte de la serie. Daemon es interpretado por Matt Smith, mientras que Ewan Mitchell da vida a Aemond.

La producción todavía no ha detallado en qué capítulo aparecerá este enfrentamiento ni qué cambios podría realizar respecto al material escrito por George R. R. Martin.

La adaptación ya ha modificado personajes, relaciones y acontecimientos de Fuego y Sangre, por lo que conocer el destino de los personajes en el libro no necesariamente permite saber exactamente cómo será presentado en televisión.

Rhaenyra Targaryen continuará la lucha por el Trono de Hierro. X @housethedragons

Más dragones podrían aparecer antes del final

La última temporada también tiene pendiente presentar algunos dragones relacionados con esta etapa de la historia.

Entre los nombres que todavía podrían incorporarse están Caníbal y Fantasma Gris, dos dragones salvajes que aparecen en Fuego y Sangre y que no cuentan con jinete.

Caníbal recibe su nombre por alimentarse de cadáveres de otros dragones, además de huevos y crías. Se trata de una criatura que nunca pudo ser reclamada por un jinete durante los acontecimientos narrados en el libro.

Fantasma Gris tiene un comportamiento muy diferente. Es descrito como un dragón solitario y difícil de encontrar que habitaba en Rocadragón.

Ryan Condal ya había adelantado que todavía quedaban criaturas por presentar dentro de la serie. Su aparición, sin embargo, dependerá de los acontecimientos que la adaptación decida conservar para sus últimos ocho capítulos.

La temporada final de La Casa del Dragón se estrenará en 2028. X @housethedragons

Nuevos personajes todavía podrían sumarse a La Casa del Dragón

La recta final también deja abierta la llegada de personajes de Fuego y Sangre que todavía no han aparecido en pantalla.

La serie ha incorporado nuevas figuras conforme avanza la guerra y las casas de Westeros toman partido por alguno de los dos bandos. Uno de los nombres que ganó espacio en esta etapa fue Ormund Hightower, interpretado por James Norton.

No todos los personajes del libro, sin embargo, tendrán necesariamente una versión televisiva. La adaptación ha reorganizado algunas historias y eliminado otras para ajustarlas a su propia continuidad.

Esto también ha provocado cambios importantes respecto a las relaciones familiares de los Targaryen y a los personajes involucrados en determinados acontecimientos de la guerra.