Lupita Nyong’o y Tom Holland encienden la previa del México vs Inglaterra con mensajes de apoyo

Antes del esperado enfrentamiento entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, dos reconocidas figuras de Hollywood se sumaron a la emoción futbolera al expresar públicamente su apoyo a las selecciones de ambos países. Mientras Lupita Nyong’o mostró su respaldo al Tricolor, Tom Holland hizo lo propio con Inglaterra, desatando una ola de reacciones entre los aficionados en redes sociales.

Foto: Instagram lupitanyongo

¿Qué publicaron Lupita Nyong’o y Tom Holland?

La actriz ganadora del Oscar, nacida en la Ciudad de México, compartió un video en sus redes sociales en el que envía un mensaje de aliento a la selección mexicana de cara al duelo frente a Inglaterra, programado para este domingo a las 18:00 horas.

En la grabación aparece acompañada por el actor británico Tom Holland, quien, fiel a sus raíces, aprovecha el momento para apoyar a la selección inglesa. La divertida interacción entre ambos artistas rápidamente llamó la atención de miles de usuarios.

Foto: Instagram lupitanyongo

La coincidencia de ver a dos de las estrellas más populares del cine actual alentando a selecciones rivales convirtió el video en uno de los temas más comentados antes del partido. Los seguidores del Mundial aprovecharon la publicación para debatir, bromear y mostrar su apoyo a sus respectivos equipos.

El episodio también dejó en evidencia cómo la Copa del Mundo trasciende el ámbito deportivo y logra involucrar a personalidades del entretenimiento, quienes conectan con millones de personas alrededor del planeta.

¿Qué proyecto une actualmente a ambos actores?

Más allá del fútbol, Lupita Nyong’o y Tom Holland comparten créditos en La Odisea, la nueva producción del director Christopher Nolan inspirada en la obra clásica de Homero.

En esta adaptación cinematográfica, Lupita dará vida a Helena de Troya, mientras que Tom Holland forma parte del elenco.

¿Qué hace tan especial a La Odisea?

La película es considerada una de las producciones más ambiciosas de 2026. El primer avance mostró a Odiseo enfrentando distintos desafíos en su regreso a casa tras la Guerra de Troya, despertando un enorme interés entre los amantes del cine.

Lupita Nyong'o en Black Panther. Foto: Marvel Studios

El reparto reúne a destacadas figuras de Hollywood como Matt Damon, quien interpreta a Odiseo, además de Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Elliot Page, Jon Bernthal y el rapero Travis Scott, quien debuta como actor en la pantalla grande.

A ello se suma un importante avance tecnológico, ya que la cinta fue filmada completamente con cámaras IMAX, convirtiéndose en la primera producción en utilizar este formato de principio a fin. Para lograrlo, se desarrolló una tecnología especial que permitió reducir el ruido de las cámaras durante las escenas de diálogo.

La expectativa ha sido tan alta que las funciones en formato IMAX de 70 milímetros agotaron sus boletos con un año de anticipación, reflejando el interés que ha generado el nuevo trabajo de Christopher Nolan.

’ Foto: X @THupdatesLATAM

¿Qué se sabe sobre los personajes?

Aunque ya se conoce a gran parte del elenco, la producción ha mantenido bajo reserva los papeles de varios de sus integrantes. La historia, basada en la epopeya griega, combina personajes humanos con dioses de la mitología, por lo que todavía quedan varias sorpresas por descubrir antes de su estreno en cines el próximo 17 de julio.