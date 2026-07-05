¿Quién es Simone Henault, la novia de Chris Rock vista en Wimbledon?

Chris Rock hizo una rara aparición pública junto a su novia, Simone Henault, durante el cuarto día de Wimbledon en Londres. El comediante y actor fue visto en las gradas del torneo de tenis, donde ambos siguieron los partidos como parte de una de las citas deportivas más elegantes y fotografiadas del verano británico.

La presencia de la pareja llamó la atención porque Rock, de 61 años, suele mantener su vida sentimental lejos del foco público.

Chris Rock y Simone Henault aparecen juntos en Wimbledon

Para la ocasión, Chris Rock lució una prenda azul marino de manga larga con rayas multicolores, mientras que Simone Henault optó por una blusa azul celeste de manga larga. Henault completó su look con un collar dorado, gafas de sol verde oliva y sus trenzas bohemias recogidas en una coleta alta.

La DJ también compartió una imagen de la cancha de Wimbledon en sus historias de Instagram y escribió:

Un sueño

La aparición fue retomada por medios internacionales, que destacaron que se trata de una de las salidas públicas más notorias de la pareja desde que comenzaron los rumores de romance.

Chris Rock y su novia Simone Henault Giles Anderson / Grosby Group

¿Quién es Simone Henault?

Simone Henault es DJ, productora creativa y estratega cultural. De acuerdo con una publicación compartida por ella misma en Instagram, comenzó su carrera trabajando en música y moda en Nueva York, donde participó en campañas digitales y experienciales para distintas marcas.

Después pasó cinco años en el equipo de marketing de Google, donde aprendió sobre narrativas de marca, audiencias y estrategia a gran escala. Actualmente vive en Los Ángeles y trabaja en proyectos vinculados con música, dirección creativa, estrategia cultural y colaboraciones entre artistas y marcas.

Henault es originaria de Nueva Orleans y también ha desarrollado una faceta como DJ en distintos espacios y eventos.

¿Cuándo empezaron los rumores de romance?

Los rumores de una relación entre Chris Rock y Simone Henault comenzaron en marzo, cuando ambos fueron vistos besándose en un parque de Nueva York. Desde entonces, la pareja había sido fotografiada en algunas salidas, pero sin convertir su relación en un tema de exposición constante.

Por eso, su presencia en Wimbledon llamó la atención de fans y medios, especialmente porque el torneo suele reunir a celebridades, figuras de la moda, deportistas y miembros de la realeza británica.

La vida sentimental de Chris Rock

Chris Rock estuvo casado con Malaak Compton de 1996 a 2016. La expareja tiene dos hijas: Lola y Zahra. Cuando se anunció su separación, Compton pidió privacidad para la familia y destacó que el bienestar de sus hijas sería su prioridad durante esa etapa.

Desde entonces, Rock ha mantenido varias partes de su vida personal fuera del centro mediático, por lo que cada aparición pública con una pareja suele generar interés.

bgpa