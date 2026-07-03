México vs Inglaterra ¿Cómo estará el clima el domingo en CDMX?
Este domingo 5 de julio hay gran expectativa ante el encentro entre México vs Inglaterra en los octavos de fila del Mundial; así se pondrá el clima ese día.
Si piensas ir a alguna de las grandes pantallas colocadas en diversas zonas de la Ciudad de México, a algún Fan Fest o incluso te vas a lanzar al Estadio Ciudad de México para ver jugar a la Selección Mexicana que enfrentará a su similar de Inglaterra el domingo 5 de julio en los octavos de final del Mundial 2026, te damos el pronóstico para ese día.
El domingo desde temprano el ambiente estará fresco, con temperaturas cercanas a los 13 °C, cielo mayormente nublado y una sensación agradable para salir a caminar o hacer actividades al aire libre. Conforme avance la mañana, la temperatura subirá hasta unos 22 o 23 °C.
Sin embargo, ya para la tarde aumenta de forma importante la probabilidad de lluvias. En alcaldías como Tlalpan, Coyoacán, Xochimilco, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y las zonas altas del Ajusco, podrían presentarse lluvias fuertes, acompañados de actividad eléctrica, rachas de viento e incluso caída de granizo de forma aislada.
Debido a este pronóstico adverso del clima, se supo que el partido de octavos de final del Mundial entre México e Inglaterra se adelantó seis horas, es decir a las 12:00 del día.
Aun así, si tienes planes al aire libre como ir a los Fan Fest, lo más recomendable es aprovechar la mañana o las primeras horas de la tarde. Si vas a salir después de las 3 o 4 de la tarde, lleva paraguas o impermeable y considera salir con tiempo, ya que las lluvias podrían provocar encharcamientos y tráfico más pesado de lo habitual.