México vs Inglaterra ¿Cómo estará el clima el domingo en CDMX?

Si piensas ir a alguna de las grandes pantallas colocadas en diversas zonas de la Ciudad de México, a algún Fan Fest o incluso te vas a lanzar al Estadio Ciudad de México para ver jugar a la Selección Mexicana que enfrentará a su similar de Inglaterra el domingo 5 de julio en los octavos de final del Mundial 2026, te damos el pronóstico para ese día.

Aficionados se cubren de la lluvia para el Brasil vs Escocia REUTERS

El domingo desde temprano el ambiente estará fresco, con temperaturas cercanas a los 13 °C, cielo mayormente nublado y una sensación agradable para salir a caminar o hacer actividades al aire libre. Conforme avance la mañana, la temperatura subirá hasta unos 22 o 23 °C.

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Sin embargo, ya para la tarde aumenta de forma importante la probabilidad de lluvias. En alcaldías como Tlalpan, Coyoacán, Xochimilco, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y las zonas altas del Ajusco, podrían presentarse lluvias fuertes, acompañados de actividad eléctrica, rachas de viento e incluso caída de granizo de forma aislada.

Debido a este pronóstico adverso del clima, se supo que el partido de octavos de final del Mundial entre México e Inglaterra se adelantó seis horas, es decir a las 12:00 del día.

Durante el operativo desplegado con motivo del encuentro entre México y Ecuador, autoridades aseguraron 6 mil 528 latas de cerveza y 151 botellas de alcohol. Foto: Cuartoscuro

Aun así, si tienes planes al aire libre como ir a los Fan Fest, lo más recomendable es aprovechar la mañana o las primeras horas de la tarde. Si vas a salir después de las 3 o 4 de la tarde, lleva paraguas o impermeable y considera salir con tiempo, ya que las lluvias podrían provocar encharcamientos y tráfico más pesado de lo habitual.