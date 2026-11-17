Lupita D'Alessio sorprendió a sus seguidores al confirmar que regresará a los escenarios en 2027, a pesar de que en noviembre del año pasado se despidió de los conciertos tras más de cinco décadas de trayectoria musical.

La cantante, conocida como La Leona Dormida, anunció una presentación especial para celebrar sus 55 años de carrera, aunque dejó claro que no significa que haya cambiado de opinión sobre su retiro definitivo.

A través de un video difundido en redes sociales, D'Alessio explicó que aceptó una invitación para regresar al Auditorio Nacional de la Ciudad de México, recinto donde se ha presentado en distintas ocasiones a lo largo de su trayectoria.

"Estoy súper contenta por esta invitación que me hizo el señor Jack Borovoy y Ocesa para festejar los 55 años en el Auditorio Nacional el próximo 26 de febrero de 2027", expresó la intérprete.

¿Por qué Lupita D'Alessio regresará a los escenarios si ya se había retirado?

La noticia llamó la atención debido a que Lupita D'Alessio había anunciado su retiro definitivo de los escenarios en agosto de 2025, argumentando que las exigencias físicas y vocales de sus conciertos comenzaban a representar un desgaste importante.

En aquel momento, la cantante explicó que había llegado a una etapa de su vida en la que prefería descansar y disfrutar de su familia, después de varios años de presentaciones y giras musicales; sin embargo, recientemente recibió una invitación para celebrar sus 55 años de trayectoria en el Auditorio Nacional, propuesta que decidió aceptar como una excepción a su retiro.

"Es la única presentación. Sí quiero aclarar que no hay gira, que no hay nada. En realidad, sí es un retiro", aseguró D'Alessio para evitar especulaciones sobre su regreso permanente a la música.

La intérprete también confirmó que el espectáculo estará dedicado exclusivamente a su carrera y que no contempla compartir el escenario con otros artistas.

Estas son las razones por las que Lupita D’Alessio se retira definitivamente (Foto: Mezcal Entertainment)

"Voy en solitario, no va nadie más", puntualizó.

Su hijo, Jorge D'Alessio, también habló sobre esta decisión durante un encuentro con medios en Monterrey, donde reconoció que la familia había intentado convencerla de aceptar presentaciones en fechas especiales.

"Le hemos tratado de convencer muchas veces, de decirle: 'Entiendo que ya no quieres hacer gira y te mereces descansar. Le has dedicado mucho tiempo a la música'", explicó el integrante de Matute.

El músico señaló que finalmente su madre aceptó la propuesta de realizar una presentación especial, aunque reiteró que, por ahora, únicamente existe una fecha confirmada.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Lupita D'Alessio en 2027?

Lupita D'Alessio se presentará el viernes 26 de febrero de 2027, a las 20:30 horas, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, como parte de una celebración por sus 55 años de trayectoria artística.

De acuerdo con el comunicado difundido por Ocesa, la cantante regresará al recinto para interpretar algunos de los temas que han marcado su carrera, entre ellos Mentiras, Mudanzas, Ese hombre, Inocente pobre amiga y Qué ganas de no verte nunca más.

Aunque estas canciones forman parte de su repertorio más conocido, todavía no se ha confirmado la lista definitiva de temas que interpretará durante el espectáculo.

La presentación también tendrá un significado especial porque será la primera anunciada por D'Alessio después de su despedida del 14 de noviembre de 2025, celebrada en la Arena Guadalajara.

Aquel concierto había sido presentado como el cierre de su carrera sobre los escenarios, después de una gira que se extendió durante aproximadamente dos años.

La cantante pidió respeto ante el momento complicado. IG

¿Cuándo salen a la venta los boletos de Lupita D'Alessio?

Ocesa confirmó que la venta de boletos para el concierto de Lupita D'Alessio se realizará mediante Ticketmaster y las taquillas del Auditorio Nacional.

La preventa Banamex está programada para el jueves 19 de noviembre de 2026, a las 11:00 horas, mientras que la venta general comenzará el viernes 20 de noviembre.

La presentación forma parte de la conmemoración de una carrera que comenzó en 1971 y que llevó a D'Alessio a convertirse en una de las voces más reconocidas de la balada en México.

bgpa