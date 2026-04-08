¿Cristian Castro cantará en su boda? Lupillo Rivera adelanta cómo será su boda

El amor vuelve a sonreírle a Lupillo Rivera, quien ya está afinando cada detalle de su próxima boda con la modelo dominicana Taina Pimentel. Tras anunciar su compromiso a finales de marzo de 2026, el cantante ha comenzado a compartir pistas sobre cómo será el esperado enlace.

¿Dónde será la boda de Lupillo Rivera?

Durante una reciente visita a México, “El Toro del Corrido” habló con medios de comunicación y dejó claro que está viviendo una etapa de ilusión y entusiasmo. Aunque no reveló todos los detalles, sí confirmó un dato clave: la boda no será en territorio mexicano.

La ceremonia se realizará en República Dominicana. IG tainapimentelofficial

El intérprete sorprendió al anunciar que la ceremonia se llevará a cabo en República Dominicana, país natal de su prometida.

En Dominicana va a ser la boda”, expresó, dejando ver que el evento tendrá un toque muy especial al celebrarse en las raíces de su pareja.

El cantante confirmó que está emocionado por volver al altar. IG tainapimentelofficial

Lupillo Rivera habla sobre su boda con Taina Pimentel

Para Lupillo Rivera, este enlace representa una nueva oportunidad en el amor. A sus 54 años, el cantante no oculta su emoción por volver al altar y vivir esta experiencia desde una perspectiva distinta.

Es algo importante, creo, para cada mujer… y qué bueno que Dios me da la oportunidad de hacerlo otra vez”, compartió con sinceridad, dejando ver que este paso tiene un significado profundo tanto para él como para su pareja.

Lupillo vive una nueva etapa sentimental llena de ilusión. IG tainapimentelofficial

¿Cristian Castro cantará en la boda de Lupillo Rivera?

Si hay un detalle que ha llamado especialmente la atención, es la posibilidad de que Cristian Castro forme parte de la celebración. Y no como invitado cualquiera, sino como uno de los encargados de ponerle música a la noche.

Todo surgió cuando se le preguntó a Lupillo sobre los rumores de que algunos artistas podrían sumarse al festejo, incluyendo al famoso intérprete de “Azul”. Lejos de descartarlo, el cantante respondió con humor:

Ella es muy fan de Cristian Castro y si no tiene chamba, estaría a todo dar que se echara una rola ahí”, dijo entre risas.

Reveló que su prometida es fan de Cristian Castro. Foto: Cuartoscuro.com

Aunque no hay confirmación oficial, la idea de tener a una de las voces más icónicas del pop latino cantando en pleno vals ha encendido la emoción entre los fans.

La historia de Lupillo Rivera y Taina Pimentel

La historia de amor entre Lupillo Rivera y Taina Pimentel se hizo pública en noviembre de 2025, y desde entonces ha ido avanzando a paso firme. Fue el pasado 30 de marzo cuando la pareja anunció su compromiso, noticia que ella compartió en redes sociales con un emotivo mensaje.

No solo recibí un anillo, recibí una promesa… la ilusión de una vida juntos”, escribió la modelo, acompañando sus palabras con imágenes del anillo de compromiso.

La pareja anunció su compromiso en marzo de 2026. IG tainapimentelofficial

Aunque Lupillo ha preferido mantener en privado algunos aspectos de la boda, todo indica que será un evento íntimo, pero lleno de detalles significativos. Además, trascendió que la modelo estaría por mudarse a Estados Unidos para comenzar esta nueva etapa junto al cantante.