La influencer y empresaria Fernanda Gómez sorprendió la noche de este lunes al compartir nuevas imágenes de su hija menor, Eva Victoria, fruto de su relación con el boxeador Saúl 'El Canelo' Álvarez.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también modelo ha mostrado distintos momentos de su vida familiar. Sin embargo, hasta ahora había mantenido en reserva el rostro de la pequeña Eva, lo que generó expectativa entre sus seguidores.

El nacimiento de la menor ocurrió en agosto de 2025, cuando la pareja anunció su llegada con una fotografía que se volvió viral en cuestión de minutos. Desde entonces, la identidad de la bebé se mantuvo resguardada, en línea con una tendencia creciente entre figuras públicas que buscan proteger la privacidad de sus hijos.

Fernanda Gómez, esposa de El Canelo, publica fotos inéditas de su bebé Eva Victoria IG

Así luce Eva Victoria, la hija menor de Canelo Álvarez

Las recientes imágenes compartidas por Fernanda Gómez permiten ver cómo ha crecido Eva Victoria, quien aún no cumple un año de edad. La publicación incluye diez fotografías que retratan distintas etapas de la bebé, algunas tomadas meses atrás, lo que permite notar su desarrollo.

Fernanda Gómez, esposa de El Canelo, publica fotos inéditas de su bebé Eva Victoria IG

En la serie fotográfica también aparecen momentos familiares. En varias postales se le ve junto a su hermana mayor, María Fernanda, mientras que en otra imagen ambas niñas posan a un costado del ring junto al pugilista.

Las primeras fotografías difundidas tras su nacimiento mostraban a la bebé recostada sobre el pecho de su madre, con un gorro en tonos suaves. Aquella imagen destacó por su carga emocional y por la cercanía que transmitía.

Ahora, las nuevas postales presentan una etapa distinta: una bebé en pleno crecimiento. La publicación estuvo acompañada por un mensaje breve pero significativo:

Fernanda Gómez, esposa de El Canelo, publica fotos inéditas de su bebé Eva Victoria IG

Las imágenes que han enternecido a redes sociales

Las reacciones no tardaron en llegar. Seguidores, celebridades y aficionados del boxeo destacaron la ternura de las imágenes y la conexión familiar que reflejan.

Desde su nacimiento, Eva Victoria ha protagonizado publicaciones que alcanzan una amplia difusión en redes sociales. La primera fotografía compartida por su padre generó miles de reacciones en pocos minutos, lo que evidenció el interés del público por la vida familiar del campeón.

Fernanda Gómez, esposa de El Canelo, publica fotos inéditas de su bebé Eva Victoria IG

La imagen de su nacimiento fue acompañada por la descripción “Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor (Fernanda Gómez). Bienvenida EVA VICTORIA”, expresó el boxeador.

En esta ocasión, el tono de los comentarios se centró en el crecimiento de la bebé y en la decisión de la familia de compartir momentos específicos sin exponer completamente su vida privada.

Fernanda Gómez, esposa de El Canelo, publica fotos inéditas de su bebé Eva Victoria IG

¿Cuántos hijos tiene Canelo Álvarez?

Eva Victoria es una de las hijas del campeón mexicano y la segunda que tiene con Fernanda Gómez. Con su nacimiento, El Canelo Álvarez se consolidó como padre de cinco hijos, con distintas parejas: Emily Cinnamon, Mía Ener, María Fernanda, Saúl Adiel y la más pequeña, Eva Victoria, nacida en 2023.

La familia del boxeador forma parte central de su narrativa pública. En distintas entrevistas, el deportista ha señalado que sus hijos representan una de sus principales motivaciones dentro y fuera del ring.

En particular, la llegada de Eva Victoria marcó una nueva etapa para la pareja, que formalizó su relación en 2021 con una boda privada en México. Desde entonces, ambos han proyectado una imagen de estabilidad que también se refleja en sus redes sociales.

Aunque Fernanda Gómez comparte algunos momentos familiares, mantiene una postura selectiva respecto a la exposición de su hija menor. En varias publicaciones, el rostro de la bebé no aparece de forma clara o se muestra parcialmente cubierto, lo que permite equilibrar la cercanía con el público y la protección de su vida privada.

Las recientes imágenes de Eva Victoria muestran una faceta más íntima de la familia Álvarez Gómez, al tiempo que evidencian el interés constante del público por la vida personal de figuras reconocidas. La publicación también refleja una tendencia entre celebridades: compartir momentos significativos sin renunciar por completo a la privacidad, especialmente cuando se trata de menores de edad.