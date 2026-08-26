¿Es psicópata? Actor de La Captura estudió perfil psicológico de “El Chapo” para interpretarlo

Héctor Kotsifakis, actor que dio vida al “El Chapo” en la película de “La Captura” en Netflix, recurrió al perfil psicológico del capo para tener más elementos sobre su personalidad y hacer una mejor interpretación de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera en la cinta.

“La Captura” se convirtió en uno de los grandes éxitos mexicanos de la plataforma de streaming tras alcanzar el primer lugar del Top Global de Películas de Habla No Inglesa.

De acuerdo con los datos existentes, la producción que está protagonizada por Alfonso Herrera logró 18 millones de visitas durante su primer fin de semana, por lo que rápidamente comenzó a llamar la atención fuera de México.

Héctor Kotsifakis estudió perfil psicológico de “El Chapo”

“La Captura” en Netflix. Captura Netflix.

En una entrevista con Javier Risco, el actor Héctor Kotsifakis contó a lo que tuvo que recurrir para conocer todo sobre “El Chapo” Guzmán y así poder darle una mejor interpretación en la película de “La Captura”.

Para lograr el éxito de su personaje, Kotsifakis se acercó a testimonios directos, incluido el de quien fuera el maestro de teatro del capo en el penal de El Altiplano; así como la persona que hizo su perfil psicológico.

Me documenté mucho más con gente que estuvo cercana a él. Hablé con personas que lo trataron un tiempo como su maestro de teatro, por ejemplo, en el penal. Él me dio muchísima información”, explicó Kotsifakis.

De esa forma, el actor pudo acceder a información de cómo caminaba Guzmán Loera, lo que le conmovía y su estilo reservado, características que lo ayudaron para su personaje.

La investigación también incluyó la revisión del perfil psicológico de “El Chapo”, lo que le permitió conocer que ni siquiera expertos pudieron etiquetarlo completamente con algún trastorno.

Se cuidaba de no ser estudiado, cómo su inteligencia lo hacía no dejarse ver para que no lo puedan clasificar fácilmente. También la, la persona que hizo su perfil psicológico, me di cuenta en un Zoom que tuvimos con ella que nunca pudo analizarlo completamente”, señaló Héctor.

De acuerdo con el actor, la experta que hizo el perfil psicológico del narcotraficante le dijo que, según su análisis, Guzmán Loera era un psicópata.

Pero no tenía los elementos absolutamente claros para poder meterlo dentro de esa etiqueta, ¿sabes? Porque cuidaba muy bien lo que decía. Era muy educado, nunca decía groserías. Siempre hablaba de usted a todo mundo. Con las mujeres era muy galante, cualquier mujer, nomás por ser mujer. Como ahora sí que chapado a la antigua", detalló.

La faceta de teatro de Joaquín Guzmán Loera en El Altiplano

“La Captura” en Netflix. Captura Netflix.

Las declaraciones de Héctor Kotsifakis dejaron ver una de las experiencias más reveladoras de Guzmán Loera en El Altiplano, pues, mientras estaba recluido tomaba clases de teatro.

El maestro de teatro que instruía a “El Chapo”, contó al actor de “La Captura” que incluso durante su tiempo en el penal, el capo preparó un monólogo de Don Juan Tenorio.

El maestro le decía: ‘Tienes que hablar como español, ¿no? Porque pues no vas a hablar como de Sinaloa’. Y él estuvo pues que ceceaba y ceceaba todo el tiempo tratando de imitar el acento español".

El narcotraficante se tomó en serio su papel y se esmeró por imitar el acento español, aunque la presión llegó cuando los trabajadores del penal pidieron ver la función.

Finalmente, llegó el día de la presentación y la función se dio únicamente para el personal de El Altiplano, pero, al iniciar, Guzmán soltó sin querer su acento sinaloense que provoco las risas de los presentes.

Se bloquea y se sale del escenario y se va al camerino. Ahí va el maestro a buscarlo y lo encuentra golpeando la pared, enojado, con lágrimas en los ojos, diciendo: ‘Le fallé, maestro. Discúlpeme, le fallé’”.

Ante tal experiencia del capo, Kotsifakis concluyó que Loera en realidad se comprometía y eso hablaba mucho de su carácter, pues en aquel momento lo único que le importaba era no defraudar a su maestro.

Personaje del narcotraficante en “La Captura”

Sobre las dificultades de interpretar al capo en la película de “La Captura”, Kotsifakis confesó que en algún momento pensó en rechazar el papel, aunque después de analizarlo lo asumió como un reto profesional.

A mí siempre, cuando he pensado: ‘Es mejor no hacerlo’, algo de mi carácter me dice que no sea miedoso, que lo haga”, afirmó.

Algo que lo motivó a aceptar fue el guion, que aborda una perspectiva diferente del caso mediático de Guzmán Loera, puesto que hace un enfoque más claro en la honestidad de los policías involucrados en la captura del narcotraficante.

No el mexicano es un irresponsable tranza, no puede ser que nosotros mismos hablemos así de nosotros”.

Lo anterior, señaló, se aleja de la narrativa tradicional que relaciona a los policías mexicanos únicamente con la corrupción.

Creo que siempre ha habido algunos personajes que no se corrompen, pero no son las historias que se cuentan”, señaló el actor.

¿De qué trata la película de “La Captura” en Netflix?

“La Captura” en Netflix. Captura Netflix.

La historia sigue a dos agentes federales, interpretados por Alfonso Herrera y Noé Hernández, quienes se encuentran con un vehículo robado durante las últimas horas de su jornada laboral. Lo que comienza como una intervención aparentemente rutinaria cambia por completo cuando descubren que el hombre que llevan detenido es, en realidad, uno de los criminales más buscados y peligrosos del país.

A partir de ese momento, la película se concentra menos en la persecución del narcotraficante y más en lo que ocurre después de su captura. Los agentes quedan atrapados en una situación en la que cualquier decisión puede tener consecuencias graves, pues el detenido tiene vínculos con una poderosa organización criminal. Mientras intentan cumplir con el procedimiento y entregar al prisionero, comienzan a enfrentarse a presiones, amenazas y tentaciones que ponen a prueba sus principios y su lealtad.

Conforme avanza la trama, la captura deja de ser el final del operativo y se convierte en el comienzo del verdadero conflicto. Los protagonistas tienen que decidir hasta dónde están dispuestos a llegar para protegerse y cumplir con su deber, mientras el poder y la influencia del detenido comienzan a hacerse evidentes.

¿Qué es un psicópata?

En términos psicológicos, “psicópata” no es un diagnóstico clínico oficial independiente. El término se utiliza principalmente para describir un conjunto de rasgos de personalidad caracterizados por una marcada falta de empatía y remordimiento, además de una tendencia a manipular, engañar o utilizar a otras personas para conseguir determinados objetivos.

Entre los rasgos que suelen asociarse con la psicopatía están el encanto superficial, la facilidad para mentir, la manipulación, la impulsividad, la irresponsabilidad y una dificultad importante para establecer vínculos emocionales profundos. Sin embargo, no todas las personas con estos rasgos son violentas ni cometen delitos. La imagen popular del psicópata como alguien necesariamente asesino o peligroso es una simplificación.

Desde la psicología clínica y la psiquiatría, algunos de estos rasgos pueden aparecer relacionados con el trastorno de personalidad antisocial (TPA), pero psicopatía y TPA no son exactamente lo mismo. El TPA es un diagnóstico reconocido en manuales como el DSM-5-TR, mientras que la psicopatía suele evaluarse como un conjunto de características, especialmente en contextos forenses y de investigación.