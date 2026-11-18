Las canciones que LOSHE conservó durante décadas encontraron su momento de salir. La cantautora argentina radicada en la capital mexicana presentó el pasado 11 de noviembre, en Casa Lamm, su primer EP, Ahora es cuando , una producción que reúne cinco canciones y un remix, y que transforma experiencias de amor, pérdidas y comienzos en relatos musicales.

Durante el encuentro con medios, la artista habló sobre el origen de un proyecto que comenzó como un regalo para sus hijos y terminó por llevarla al estudio y al escenario. Después de años vinculada a la industria desde la producción y la edición discográfica, decidió compartir las composiciones que hasta entonces habían permanecido en el ámbito personal.

El reencuentro con la guitarra llegó a partir de una relación amorosa que inspiró Síntoma. Al volver a tocar, recuperó canciones guardadas y comenzó a cantárselas a sus hijos antes de dormir. La respuesta de ellos despertó la idea de grabarlas y contactar a la compositora y productora More Gemma, responsable de la producción del EP.

La selección del repertorio buscó reunir historias capaces de convivir dentro de una misma obra. Con batería, bajo, guitarras, teclados y arreglos de cuerdas en algunos temas, el material transita entre indie, folk y rock, y conserva el lugar central de las letras.

"Es como que yo no hago las cosas para encajar ni en la escena de hoy, ni en lo que tiene que ser hoy", explicó al hablar de su decisión de construir una propuesta desde sus propias inquietudes, sin condicionar las canciones a su duración o a las tendencias del mercado.

Entre los temas destaca Desnudos, una composición iniciada en Buenos Aires hace casi tres décadas que reúne duelos y el miedo a volver a abrir el corazón. Lluro, cuyo nombre combina las palabras llueve y lloro, aborda el enojo que precede a la aceptación y cruza el folclor argentino con el rock.

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El recorrido también incluye Al borde de la belleza y Oye, canción de la que surge el título del EP. El cierre corresponde a una nueva versión de Síntoma realizada con Richter, banda argentina con la que había trabajado desde la edición discográfica.

"Todo esto que están viendo, todo es autogestión", señaló. Para la artista, contar con experiencia en el negocio musical aporta herramientas, aunque su motivación está en disfrutar el proceso y mantener claridad sobre las razones para hacer música.

El lanzamiento también abrió una conversación sobre el temor a exponerse y la posibilidad de retomar proyectos postergados. LOSHE recordó que llegó a evitar ver el primer corte de su videoclip por miedo a mostrarse, una barrera que fue atravesando hasta cantar en vivo.

"Algún día no existe en el calendario, ponle fecha", expresó como invitación a convertir los deseos pendientes en decisiones. Ahora es cuando está disponible en plataformas digitales y propone escuchar esas historias que, como semillas guardadas, esperaban las condiciones para crecer. Publicarlas también permite que cada escucha encuentre su propia historia.