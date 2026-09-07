“Cayó a mis pies”: Loreto Peralta reveló el momento exacto en que conquistó a Paco Amoroso

Loreto Peralta está viviendo una de las etapas más emocionantes de su vida. A sus 22 años, la actriz no solo ha comenzado una nueva aventura al independizarse y vivir sola en Los Ángeles, también disfruta de un romance que ha despertado gran interés: su relación con el músico argentino Paco Amoroso.

Loreto Peralta revela cómo conoció a Paco Amoroso

Aunque durante meses ambos mantuvieron los detalles de su vínculo lejos de los reflectores, Loreto recientemente decidió compartir una curiosa anécdota sobre el día en que conoció al cantante.

La actriz reveló la divertida anécdota que marcó el inicio de su historia con el cantante argentino. IG pacoamoroso

Y, de acuerdo con su propio relato, todo comenzó de una manera bastante inesperada: ¡Paco terminó cayendo literalmente a sus pies!

Durante una visita a Monterrey, la protagonista de No se aceptan devoluciones recordó que conoció al músico aproximadamente dos años atrás, cuando él ofreció un concierto en México.

Loreto se encontraba entre el público disfrutando del espectáculo cuando ocurrió un pequeño accidente que, con el paso del tiempo, adquirió un significado mucho más especial.

De hecho, es una historia muy buena, se las voy a contar porque me encanta y estoy enamorada”, comentó la actriz antes de recordar aquel momento.

Según explicó, Paco dio un paso en falso durante el concierto, perdió el equilibrio y terminó cayendo desde el escenario justo frente a ella.

Loreto Peralta recordó el concierto donde conoció a Paco Amoroso y protagonizaron un inesperado momento. IG pacoamoroso

Se cayó del escenario... yo estaba ahí. Entonces, cayó a mis pies”, contó entre risas.

Loreto Peralta habla de su relación con Paco Amoroso

Más allá de aquella peculiar primera impresión, Loreto dejó claro que su interés por Paco no se debe únicamente a una divertida anécdota.

La actriz confesó que desde hace tiempo es una apasionada de la música y que admira profundamente el talento y la dedicación de su pareja.

La joven actriz contó que desde el primer momento quedó impresionada por el talento y la dedicación de Paco Amoroso, IG pacoamoroso

Para ella, uno de los aspectos más especiales de su relación es precisamente poder compartir la vida con alguien cuya carrera admira.

También ha tenido la oportunidad de acompañarlo durante algunos de sus conciertos y conocer de cerca el esfuerzo que existe detrás de la vida de un músico.

Loreto destacó las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes y el hecho de pasar meses entre hoteles, estudios y escenarios. Esa perspectiva, aseguró, le ha permitido valorar todavía más la disciplina de Paco y la pasión que pone en su profesión.

¿Desde cuándo están saliendo Loreto Peralta y Paco Amoroso?

La relación entre ambos comenzó a llamar la atención públicamente a finales de 2025, cuando fueron vistos juntos en la Ciudad de México. Desde entonces, sus apariciones se hicieron cada vez más frecuentes, especialmente durante los conciertos del argentino.

Loreto Peralta disfruta una nueva etapa junto a Paco Amoroso, mientras revela cómo surgió la conexión entre ambos. IG pacoamoroso / loretoperalta

Incluso, durante una presentación en Buenos Aires, ambos protagonizaron un momento romántico sobre el escenario al darse un beso frente al público.

Recientemente, fotografías compartidas en redes los mostraron disfrutando juntos de la playa, mientras que Paco también hizo referencias públicas a Loreto que aumentaron las especulaciones sobre su romance.

Ahora, la propia actriz habla abiertamente de lo feliz que se encuentra. Y parece que Paco llegó a su vida en un momento de importantes cambios.

Tras cumplir 22 años, Loreto comenzó a vivir sola por primera vez en Los Ángeles, una experiencia que describe como un paso hacia una etapa de mayor independencia y ambición profesional.

Loreto Peralta vive una nueva etapa personal en Los Ángeles mientras disfruta su romance con el cantante. IG loretoperalta