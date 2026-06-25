¿Quién es Analuisa Corrigan? Todo sobre la mujer que robó el corazón de Logan Lerman

Desde su papel como Percy Jackson hasta su aclamada participación en películas como Las ventajas de ser invisible y Fury, Logan Lerman se convirtió en el crush de toda una generación.

Sin embargo, mientras miles de fans seguían suspirando por él, una persona logró conquistar definitivamente su corazón: Analuisa Corrigan.

¿Quién es la pareja de Logan Lerman?

La noticia de que Logan Lerman se casó recientemente con la artista y ceramista Analuisa Corrigan tomó por sorpresa a muchos seguidores, quienes comenzaron a preguntarse quién es la mujer que acompaña al actor desde hace varios años y que ahora se ha convertido oficialmente en su esposa.

La pareja inició su relación en 2020 y la hizo pública en redes sociales. IG loganlerman

Analuisa Corrigan nació en San Diego, California, y desde muy pequeña estuvo rodeada de arte y creatividad. Su madre la acercó a la cultura mexicana a través de constantes viajes familiares.

Mientras que su padre trabajó durante años con la reconocida compañía de danza Alvin Ailey en Nueva York. Esa combinación de influencias despertó en ella una profunda sensibilidad artística que marcaría el rumbo de su carrera.

¿A qué se dedica Analuisa Corrigan?

Aunque inicialmente estudió diseño y artes visuales, Corrigan encontró su verdadera pasión en la cerámica. Se formó en la prestigiosa Parsons School of Design de Nueva York, una de las instituciones más reconocidas en el mundo creativo.

Analuisa es una reconocida ceramista formada en la Parsons School of Design. IG analuisacorrigan

Tras graduarse, descubrió que quería alejarse del trabajo frente a una computadora para dedicarse a crear piezas con sus propias manos.

Con el tiempo se convirtió en una exitosa artista de la cerámica. Su trabajo incluye lámparas, espejos, esculturas, tapices y objetos decorativos que combinan funcionalidad y expresión artística.

Actualmente cuenta con una sólida reputación dentro del mundo del diseño contemporáneo y ha participado en exposiciones y ferias especializadas.

¿Cuál es la historia de Logan Lerman y Analuisa Corrigan?

La historia de amor entre Analuisa y Logan comenzó en 2020. Aunque nunca han revelado exactamente cómo se conocieron, sí han compartido algunas anécdotas que muestran lo especial que fue el inicio de su relación.

La pareja mantuvo una relación a distancia antes de consolidar su romance. IG loganlerman

Uno de los relatos más divertidos lo contó el propio Logan durante una entrevista. Según recordó, cuando apenas estaban saliendo hacía todo tipo de cosas para llamar la atención de Analuisa.

Incluso llegó a enviarle fotografías de unas papayas exóticas para convencerla de salir con él. El actor también confesó que grababa videos fingiendo que estaba viendo Sex and the City para encontrar una excusa y escribirle.

Una estrategia poco convencional que, al parecer, terminó funcionando. Su romance se hizo público en enero de 2020 cuando Analuisa compartió una fotografía felicitando a Logan por su cumpleaños.

En 2022 debutaron oficialmente como pareja en una alfombra roja. IG analuisacorrigan

Desde entonces, ambos comenzaron a mostrar discretamente algunos momentos de su relación a través de redes sociales. Durante los primeros meses de noviazgo mantuvieron una relación a distancia, ya que ella vivía en Nueva York y él en Los Ángeles.

Sin embargo, la pandemia cambió los planes de ambos. Durante una visita de Analuisa a California, las restricciones sanitarias la llevaron a permanecer más tiempo junto al actor, fortaleciendo aún más su vínculo.

Su debut oficial como pareja ocurrió en 2022 durante la premiere de Bullet Train. Desde entonces se convirtieron en una de las relaciones más queridas y discretas de Hollywood.

¿Cuándo se comprometió Logan Lerman?

En noviembre de 2023 Logan decidió proponer matrimonio durante un paseo en bote en Central Park, Nueva York. Según contó entre risas, él no sabía remar y fue Analuisa quien terminó conduciendo la embarcación hasta un rincón tranquilo del lago donde finalmente escuchó la gran pregunta.

La propuesta de matrimonio ocurrió en un bote en Central Park en 2023. IG analuisacorrigan

La pareja anunció su compromiso poco después y, tras casi tres años de preparación para el gran día, finalmente celebraron una íntima boda en Los Ángeles durante 2026.