¿Listos para verlos en vivo? Los Saja Boys preparan su debut tras el éxito de "KPop Demon Hunters"

Los fans de "KPop Demon Hunters" tendrán una oportunidad que hasta hace poco parecía imposible: ver a los Saja Boys en un escenario real. El grupo de demonios que conquistó a los seguidores de la película animada de Netflix tendrá su primer concierto en el Reino Unido, aunque con un detalle importante: serán los intérpretes de sus voces musicales quienes se encarguen de llevar sus canciones al público.

El espectáculo está programado para el 6 de septiembre de 2026 en Outernet Live, en Londres, y será una presentación de una sola noche. El recinto tiene capacidad para alrededor de 2 mil personas y, además del concierto, contará con una experiencia inmersiva relacionada con el universo de la cinta.

La idea es que los asistentes no solo escuchen en vivo canciones como "Soda Pop" y "Your Idol", sino que también puedan sentirse dentro del mundo de KPop Demon Hunters gracias a las enormes pantallas que forman parte de Outernet London.

Los Saja Boys llegan al escenario

Para esta presentación estarán Andrew Choi y Neckwav, las voces cantantes de Jinu y Abby, respectivamente. Ambos han hablado de la emoción que les provoca encontrarse finalmente con los seguidores que hicieron de las canciones de los Saja Boys un fenómeno.

Choi aseguró que la respuesta del público hacia los personajes y su música superó cualquier expectativa que tenían antes del estreno. Ahora, la posibilidad de compartir escenario en Londres representa una nueva forma de conectar con quienes han seguido el proyecto.

Neckwav, cuyo nombre real es Kyung Jay Minn, también celebró la oportunidad de conocer a los fans británicos y cantar frente a ellos. Para el intérprete, el cariño que ha recibido la música de los Saja Boys hizo que este paso fuera prácticamente inevitable.

Saja Boys Netflix

¿Quiénes son los Saja Boys?

Dentro de KPop Demon Hunters, los Saja Boys parecen ser una agrupación de K-pop como cualquier otra. El problema es que detrás de su imagen de idols se esconden demonios que buscan enfrentarse a HUNTR/X, el grupo femenino protagonista de la película.

La música terminó convirtiéndose en una de las grandes armas de la historia. "Soda Pop" y "Your Idol" se hicieron especialmente populares y lograron entrar al Top 5 del Official Singles Chart del Reino Unido.

Ese éxito ayudó a que los personajes comenzaran a funcionar también fuera de la película. Lo que empezó como una banda ficticia terminó teniendo presentaciones con sus intérpretes y ahora incluso tendrá un concierto propio.

Saja Boys Netflix

Los Saja Boys ya habían cantado juntos

Aunque el show de Londres será uno de sus encuentros más importantes con el público, no será la primera vez que los intérpretes musicales de los Saja Boys se presentan como grupo.

En abril de 2026, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo y samUIL Lee aparecieron juntos como los intérpretes de la banda ficticia durante la campaña Battle of the Bands de McDonald’s.

Antes de eso, Kevin Woo, quien interpreta la voz cantante de Mystery Saja, ya había llevado las canciones al escenario. En diciembre de 2025 cantó "Soda Pop" y "Your Idol" durante el Jingle Ball de iHeartRadio 102.7 KIIS FM en el Intuit Dome de Los Ángeles.

La reacción del público dejó claro que las canciones podían funcionar perfectamente fuera de la película. Woo incluso describió aquella presentación como un sueño hecho realidad.

¿Habrá una gira mundial de 'KPop Demon Hunters'?

El concierto en Londres también llega en un momento importante para la franquicia. Netflix prepara una gira mundial oficial de "KPop Demon Hunters" junto con AEG Presents, con la intención de llevar al público una experiencia inspirada en el universo de la película.

Por ahora, los detalles sobre las ciudades, fechas y artistas que participarían en esa gira todavía son limitados. Sin embargo, la presentación de los Saja Boys en Londres podría ser una prueba de lo que viene.

Saja Boys

Después del éxito que alcanzaron sus canciones, la pregunta ya no es si los personajes pueden funcionar fuera de la pantalla, sino hasta dónde puede llegar el fenómeno de "KPop Demon Hunters" en los escenarios reales.