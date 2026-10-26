¿Listo para el primer asalto? 'Rocky' regresa a cines en su 50 aniversario; ¿cuándo es la preventa?

"¡No se acaba hasta que suena la campana!" Prepárate para subir de nuevo esos míticos escalones al ritmo de Eye of Tiger, porque Rocky Balboa regresa a la pantalla grande para celebrar el medio siglo de la película que catapultó a Sylverster Stallone a la inmortalidad.

En un comunicado, Cinépolis anunció el reestreno del filme de 1976, una oportunidad para ver de nuevo (para algunos) en pantalla grande el primer enfrentamiento entre el boxeador de Filadelfia y Apollo Creed.

La cinta, escrita y protagonizada por Stallone bajo la dirección de John G. Avildsen, llegará nuevamente a las salas como parte de la programación dedicada a exhibiciones especiales. La cadena informó que la preventa comenzará el 26 de octubre, a través de su aplicación y sitio oficial.

¿De qué trata la primera película de Rocky?

Rocky Balboa es un boxeador que participa en peleas de poca importancia en Filadelfia, Pensilvania, mientras intenta mantenerse a flote con otros trabajos. Su vida cambia cuando recibe una oportunidad que parecía fuera de su alcance: enfrentar a Apollo Creed, el campeón mundial de peso completo interpretado por Carl Weathers.

La preparación para el combate ocupa buena parte de la historia, aunque la película también se detiene en lo que sucede fuera del gimnasio. Su relación con Adrian, interpretada por Talia Shire, y el entrenamiento con Mickey, a quien da vida Burgess Meredith, acompañan a un hombre que necesita encontrar motivos para confiar en sí mismo.

Esa combinación explica por qué la película puede conectar incluso con quienes no siguen el boxeo. El combate plantea una pregunta más personal para su protagonista: hasta dónde puede llegar alguien acostumbrado a que los demás esperen poco de él.

El poster de Rocky del 50 aniversario Cinépolis

La apuesta de Sylvester Stallone para protagonizar Rocky

La historia del actor antes de conseguir el papel tiene puntos en común con la de su personaje. Stallone todavía buscaba una oportunidad para consolidarse en Hollywood cuando escribió el guion en pocos días y comenzó a intentar llevarlo al cine.

El interés por la historia no garantizaba que pudiera protagonizarla, pues los interesados en producirla contemplaban a un actor más conocido. Stallone insistió en interpretar a Rocky, una condición que terminó por definir tanto la película como el rumbo de su carrera.

El proyecto se realizó con un presupuesto reducido y, según los datos incluidos en el comunicado de Cinépolis, alcanzó una recaudación mundial cercana a los 225 millones de dólares. Su éxito dio paso a nuevas películas y convirtió al boxeador en el personaje más estrechamente asociado con Stallone.

Sylvester Stallone protagoniza Rocky Pictorial Press Ltd / Grosby Group

¿Cuántos premios Óscar ganó Rocky?

La película recibió diez nominaciones al Óscar y ganó tres estatuillas en la ceremonia de 1977: Mejor Película, Mejor Dirección para John G. Avildsen y Mejor Edición para Richard Halsey y Scott Conrad.

En la categoría principal compitió con Taxi Driver, Network, All the President’s Men y Bound for Glory. Stallone también obtuvo nominaciones como Mejor Actor y por su guion original, aunque no ganó en esas categorías.

El reconocimiento alcanzó a otros integrantes del reparto: Talia Shire fue nominada como actriz protagonista, mientras que Burgess Meredith y Burt Young compitieron como actores de reparto. La canción “Gonna Fly Now”, con música de Bill Conti y letra de Carol Connors y Ayn Robbins, también apareció entre las candidatas al premio.

bgpa