Conciertos de julio 2026 en CDMX: Harry Styles, El Tri, ENHYPEN y más

Julio está aquí y aunque por ahora muchos están enfocados en el Mundial 2026, hay que destacar que en la Ciudad de México hay muchos eventos que también se realizarán, entre ellos varios conciertos.

Aquí te dejamos la lista de recintos y las fechas en las que se presentarán varios artistas en la Ciudad de México.

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Conciertos en CDMX de julio 2026

Estadio GNP

RÜFÜS DU SOL- 4 de julio

Caifanes- 11 de julio

Grupo Firme- 17 y 18 de julio

Harry Styles- 31 de julio

Harry Styles dará cuatro conciertos en México Instagram

Palacio de los Deportes

El Tri- 25 de julio

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Danny Frank- 11 de julio

Arena Ciudad de México

ENHYPEN- 11, 12 y 14 de julio

Instagram

Lunario del Auditorio Nacional

Disidente- 4 de julio

O-Key- 23 de julio

Los Dandy’s- 24 de julio

Amantes- 25 de julio

La Renga- 29 de julio

La Maraka

Kalimba- 3 de julio

Enrique Guzmán- 4 de julio

Tex Tex- 16 de julio

Myriam- 17 de julio

Los amigos invisibles- 18 de julio

Fernando Delgadillo- 24 de julio

Porfi Baloa y David Pabon- 25 de julio

Los Panchos- 26 de julio

Edgar Negrete Lira

Foro Veintiocho

The Red Jumpsuit Apparatus- 31 de julio

Circo Volador

Pestilence-10 de julio

Riot V- 31 de julio

Pepsi Center

King Princess- 22 de julio

More Juice Fest 2026- 25 de julio

Campo Marte

Gordo y Havok- 2 de julio

Carlita- 3 de julio

Diplo- 4 de julio

Modeselektor- 8 de julio

Claptone- 9 de julio

The Blaze- 11 de julio

ENHYPEN y Santos Bravos- 15 de julio

The Avalanches- 19 de julio

Teatro Metrópolitan

Elías Medina- 11 de julio

Santa Sabina- 24 de julio

¿A cuál de todos estos conciertos asistirás?