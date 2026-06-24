Conciertos de julio 2026 en CDMX: Harry Styles, El Tri, ENHYPEN y más
En julio ocurrirán varios conciertos y hay para todos los gustos musicales, desde el pop, ock y el k-pop.
Julio está aquí y aunque por ahora muchos están enfocados en el Mundial 2026, hay que destacar que en la Ciudad de México hay muchos eventos que también se realizarán, entre ellos varios conciertos.
Aquí te dejamos la lista de recintos y las fechas en las que se presentarán varios artistas en la Ciudad de México.
Conciertos en CDMX de julio 2026
Estadio GNP
RÜFÜS DU SOL- 4 de julio
Caifanes- 11 de julio
Grupo Firme- 17 y 18 de julio
Harry Styles- 31 de julio
Palacio de los Deportes
El Tri- 25 de julio
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Danny Frank- 11 de julio
Arena Ciudad de México
ENHYPEN- 11, 12 y 14 de julio
Lunario del Auditorio Nacional
Disidente- 4 de julio
O-Key- 23 de julio
Los Dandy’s- 24 de julio
Amantes- 25 de julio
La Renga- 29 de julio
La Maraka
Kalimba- 3 de julio
Enrique Guzmán- 4 de julio
Tex Tex- 16 de julio
Myriam- 17 de julio
Los amigos invisibles- 18 de julio
Fernando Delgadillo- 24 de julio
Porfi Baloa y David Pabon- 25 de julio
Los Panchos- 26 de julio
Foro Veintiocho
The Red Jumpsuit Apparatus- 31 de julio
Circo Volador
Pestilence-10 de julio
Riot V- 31 de julio
Pepsi Center
King Princess- 22 de julio
More Juice Fest 2026- 25 de julio
Campo Marte
Gordo y Havok- 2 de julio
Carlita- 3 de julio
Diplo- 4 de julio
Modeselektor- 8 de julio
Claptone- 9 de julio
The Blaze- 11 de julio
ENHYPEN y Santos Bravos- 15 de julio
The Avalanches- 19 de julio
Teatro Metrópolitan
Elías Medina- 11 de julio
Santa Sabina- 24 de julio
¿A cuál de todos estos conciertos asistirás?