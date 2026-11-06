El legado de George Michael revive en cines con 'George Michael: The Faith Tour'

En 1987, George Michael no era ajeno a los escenarios. Durante cinco años, a lado de Andrew Ridgeley, se fue fogueando en ellos durante el tiempo que tuvo vida el dueto Wham!, pero fue en este año cuando el cantante británico dio el salto al abismo en solitario.

Faith, su primer disco de estudio como solista, salió en octubre de 1987 y ése fue el inicio de una fructífera carrera en la que Michael se convirtió en uno de los iconos del pop a finales de los 80. Además, este álbum fue el primero en llevarlo a su primera gira mundial, la cual sumó 109 fechas en 16 países.

A casi 40 años de distancia del inicio de The Faith Tour su vigencia es innegable, pero sobre todo la presencia del británico en el escenario y la forma en la que preparó esta producción es un ejemplo de lo que los artistas nuevos podrían poner atención.

“Es algo muy auténtico, muy real. Creo que, al ver esto, muchos artistas jóvenes se darán cuenta de que es algo genuino. Alguien de un alto cargo en una de las grandes discográficas dijo: ‘Todos mis artistas jóvenes tienen que ver esto. A esto es a lo que deben aspirar’.

Es algo auténtico, de verdad, no es que ocurriera por arte de magia. Creo que, al ver esto, se percibe la enorme cantidad de energía que él dedicaba a cada aspecto de lo que hacía y pensaba”, compartió David Austin, amigo de Michael y director de George Michael: The Faith Tour, la cinta que llega a carteleras mexicanas.

Austin, junto a Andy Morahan, decidieron sacar a la luz una parte de la gira y mostrarla a las nuevas generaciones. George Michael: The Faith Tour no es solamente un concierto para ver en el cine, es un documento histórico de las dos fechas que el británico ofreció en el Palais Omnisports de Paris-Bercy, dentro una de las giras más largas que realizó uno de los iconos de los 80.

George Michael: The Faith Tour Cortesía Universal Pictures México y Michael Putland

“Elegimos esta fecha porque teníamos este material en nuestro archivo —no es que lo hayamos descubierto, estaba ahí— y lo restauramos. Estaba grabado en película de 35 mm; es un material en el que rara vez se veía a George actuando en aquella época. Existían los videoclips, pero no había giras grabadas. Así que, básicamente, elegimos ese concierto porque existía, y sentimos que todo el mundo debería verlo”, dijo Morahan.

¿Por qué París? Porque era justo la mitad de la gira. Él ya había perfeccionado el repertorio, estaba sonando genial, la banda sonaba increíble y, visualmente, el espectáculo era impresionante. Además, él tenía una larga relación con Francia; de hecho, llegó a vivir allí, y yo mismo vivía en París en aquel entonces. Él pasaba mucho tiempo allí. Le encantaba el lugar, y el público francés también lo adoraba. Podríamos haber elegido otros conciertos —el de Wembley, por ejemplo, o alguno en los Países Bajos—, pero resultó ser el escenario ideal. El público fue increíble y, bueno, simplemente fue el lugar que él eligió”, agregó Austin.

Compuesto a partir de una filmación realizada con 14 cámaras en película de 35 mm a lo largo de dos noches, y recientemente restaurado y remasterizado para su lanzamiento, George Michael: The Faith Tour es también un ejemplo de la paciencia y dedicación de estos cineastas para ir dándole forma a un show, pensado para un en vivo, en la pantalla.

“No fue un proceso difícil, porque nos rodeamos de equipos y personas absolutamente brillantes; editores fantásticos, directores, etcétera. No resultó complicado, de hecho, fue bastante más sencillo. Eso sí, llevó mucho tiempo, ya que fuimos extremadamente minuciosos con cada detalle; todo tenía que estar al mismo nivel de exigencia con el que trabajaba George. Ése era nuestro estándar, ahí es donde pusimos el listón. Pero, personalmente, no me pareció tan difícil. La verdad es que el material estaba bien grabado y bien filmado”, dijo David.

“Dave se encargó de reunir al equipo adecuado. Hubo muchos aspectos de los que tuvimos que ocuparnos. El material se rodó en película de 35 mm y, al haber estado guardado en una estantería, tenía polvo y arañazos; tuvimos que limpiarlo. También tuvimos que realizar la transferencia, primero a resolución 1K y luego a 4K. Hubo que editar, realizar el etalonaje y limpiar todo el material.

“Y en cuanto al audio... Tuvimos que preparar varias mezclas para distintos formatos: 5.1, Atmos, IMAX... Fue un proceso bastante intenso que requirió mucho tiempo. Pero, en realidad, si sabes qué pasos debes seguir y en qué momento realizar cada tarea, no resulta tan complicado como la gente podría imaginar”, agregó Andy.

George Michael: The Faith Tour llegará a salas de cine seleccionadas de todo el mundo, y vendrá acompañado por Finding Faith, un documental creado por Mary McCartney en donde se incluyen fotografías inéditas de Michael, obra del fotógrafo estadunidense Herb Ritts, así como material de archivo del rodaje del video de Faith.

“Por mi parte, dirigí una pieza corta, de unos siete minutos, que se proyecta antes de la actuación en vivo. Así que me impuse una especie de límite: ceñirme a un marco temporal concreto. Nos situamos en 1988. Tuve acceso al archivo y pregunté: ‘¿Qué tienen? ¿Grabaciones de audio y material visual de aquella época?’. Eso me dio bastante material con el que trabajar; además, pude revisar fotografías.

Encontré una grabación de audio increíble —una entrevista que el propio George había realizado— que nunca antes se había escuchado. Al ser algo personal para él, se mostraba muy relajado durante la conversación. También hay pequeños fragmentos del video de Faith, que dirigió Andy (Morahan).

Es un material que refleja perfectamente la época. Permite al espectador sentir que llega a conocerlo un poco más a nivel personal, es algo íntimo, como si estuvieras con él en el camerino manteniendo una conversación, justo antes de que él se marche a prepararse para salir a actuar”, compartió McCartney.

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