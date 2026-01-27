El legado de Flor Silvestre sigue vivo: Majo Aguilar revela la LECCIÓN que cambió su destino

A casi cinco años del fallecimiento de Flor Silvestre, su legado continúa marcando a nuevas generaciones. En una reciente entrevista, Majo y Susana Aguilar recordaron la influencia profunda de su abuela, sus enseñanzas de vida y el consejo que transformó la manera de entender la música y el arte de cantar.

La huella imborrable de Flor Silvestre en la familia Aguilar

El nombre de Flor Silvestre no solo ocupa un lugar privilegiado en la historia del cine y la música mexicana, también permanece vivo en la memoria íntima de su familia. La legendaria cantante y actriz, fallecida el 25 de noviembre de 2020 a los 90 años, fue un pilar para sus nietas, Majo y Susana Aguilar, quienes recientemente compartieron sus vivencias en una entrevista con Caracol Televisión.

Durante la charla, ambas artistas abrieron su corazón para hablar del impacto que tuvo su abuela en su formación personal. Susana Aguilar recordó que, tras la muerte de su abuelo Antonio Aguilar, la convivencia con Flor Silvestre se volvió aún más cercana.

La extrañamos mucho, obviamente, a mi abuelito Antonio y a mi abuelita Flor, pero por las edades, cuando fallece mi abuelito Antonio, pasábamos mucho más tiempo con mi abuelita Flor, relató.

Ese tiempo compartido se tradujo en recuerdos entrañables, palabras afectuosas y enseñanzas que hoy cobran un nuevo significado.

Majo Aguilar ha sido afectada por las polémicas de Ángela Aguilar. Foto: Instagram @majo__aguilar

El lado más tierno de Flor Silvestre

Más allá de los escenarios y los reflectores, Flor Silvestre era, para sus nietas, una abuela cercana. Susana Aguilar evocó con nostalgia la forma especial en la que solía dirigirse a ellas. “Siempre nos decía: ‘Chiquitas’, y esa era la palabra que usaba para saludarnos, ‘Hola, chiquita’”, recordó con una sonrisa implícita en sus palabras.

La hermana melliza de Majo destacó que esa cercanía se reflejaba también en la manera en que Flor Silvestre compartía su historia.

Nunca nos llamó por nuestros nombres. Teníamos una dinámica muy especial porque mi abuelita te contaba muchas anécdotas de toda su vida, de las películas, de su vida con mi abuelito Antonio, explicó.

Esas anécdotas no solo eran relatos del pasado, sino auténticas lecciones de perseverancia, amor por el arte y respeto por la tradición.

La partida de Flor Silvestre y el vacío que dejó

El fallecimiento de Flor Silvestre marcó un antes y un después para la familia Aguilar. Para Majo, su ausencia sigue siendo una presencia constante.

Yo la pienso todos los días. Tengo tres personas que partieron y una de ellas es mi abuela, siempre he dicho que ya están aquí y cuando las quiero recordar, me hago así y siento que están cerca de mí, compartió la cantante.

Estas palabras reflejan no solo el duelo, sino la profunda conexión espiritual y emocional que Majo mantiene con sus raíces familiares.

El consejo que cambió el destino de Majo Aguilar

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando Majo recordó una enseñanza clave que Flor Silvestre le dejó sobre la música. Mientras la escuchaba vocalizar, su abuela le dio un consejo que hoy define su carrera artística.

Muy bien, qué bueno que estás aprendiendo técnicas, pero no tienes que cantar bonito. Tienes que cantar sintiendo para que los demás puedan sentir”, recordó la intérprete de “Quiero un amor”

Esta frase se convirtió en una guía para Majo Aguilar, quien ha construido una propuesta musical auténtica, emocional y profundamente conectada con el público. Más allá de la técnica, la artista ha apostado por transmitir sentimientos, una herencia directa del estilo interpretativo de Flor Silvestre.

¿Quién fue Flor Silvestre y cuál es su relación con los Aguilar?

Flor Silvestre, cuyo nombre real fue Guillermina Jiménez Chabolla, fue una de las figuras más importantes de la época de oro del cine mexicano y una de las voces más emblemáticas de la música ranchera. Protagonizó más de 70 películas y grabó cientos de canciones que hoy son parte del patrimonio cultural de México.

Estuvo casada con Antonio Aguilar, otro ícono del regional mexicano, y juntos formaron una de las dinastías artísticas más importantes del país. De esta unión nació Pepe Aguilar, padre de Ángela Aguilar, quien continuó el legado musical familiar. Hoy, Majo Aguilar representa a la nueva generación que honra ese apellido.

Así, el legado de Flor Silvestre sigue más vivo que nunca, no solo en los recuerdos, sino en cada nota, palabra y emoción que sus nietas comparten con el mundo.

AAAT*