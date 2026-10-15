Céline Dion se convierte en una Barbie; directo de la alfombra roja

La cantante canadiense Céline Dion quedó inmortalizada en una Barbie Signature que recrea el famoso look elegante que mostró en 1998 durante la 70 entrega del Oscar, cuando salió a interpretar My Heart Will Go On, el tema principal de la película Titanic.

De acuerdo con un comunicado, el atuendo de la muñeca se inspiró directamente en el outfit Michael Kors que vistió en una de sus noches más memorables, las zapatillas negras y hasta el collar de corazón que presumió en alusión directa al tesoro que guarda Rose en la película de James Cameron.

Céline Dion Especial

La muñeca ya está disponible para comprarla en preventa por un precio de mil 899 pesos, según la información oficial. Dion se unió a celebridades como Whitney Houston, Stevie Nicks, Gloria Estefan, David Bowie y Juan Gabriel, quienes tienen su propia Barbie.

La Barbie Signature Céline Dion fue lanzada el 14 de octubre de 2026 por Mattel para conmemorar la icónica actuación de la cantante en los Óscar de 1998.

Céline Dion DPA

Diseño : La muñeca recrea el vestido azul marino de Michael Kors y lleva un collier inspirado en el "Corazón del Océano" de la película Titanic .

La muñeca recrea el vestido azul marino de Michael Kors y lleva un collier inspirado en el "Corazón del Océano" de la película . Precio : Cuesta $60 USD (aproximadamente €77,99 en Europa o £69,99 en el Reino Unido).

Cuesta $60 USD (aproximadamente €77,99 en Europa o £69,99 en el Reino Unido). Disponibilidad : Se vende exclusivamente en Mattel Creations y Amazon, con acceso anticipado para miembros del Barbie Club 59.

Se vende exclusivamente en Mattel Creations y Amazon, con acceso anticipado para miembros del Barbie Club 59. Detalles: El código del producto es JKG66 y es parte de la colección de leyendas musicales de Barbie.