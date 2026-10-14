Laura Bozzo viaja de emergencia en ambulancia a la CDMX tras cirugía en Acapulco

La conductora Laura Bozzo viaja a bordo de una ambulancia rumbo a la Ciudad de México tras sufrir una fuerte y repentina crisis de salud. Un equipo interdisciplinario de paramédicos traslada a la presentadora peruana desde el puerto de Acapulco, Guerrero, luego de superar una intervención quirúrgica de urgencia absoluta.

Los médicos intervinieron a la comunicadora a causa de una úlcera gástrica reventada que amenazaba seriamente su vida. El programa de espectáculos "De Primera Mano" reportó inicialmente un traslado programado a otro centro médico guerrerense, pero la indicación final apuntó hacia la capital del país.

Laura Bozzo fue operada de emergencia en Acapulco. Foto: Cuartoscuro

El viaje por carretera cubre una distancia exacta de 380 kilómetros a través de la Autopista del Sol. Los especialistas en urgencias médicas monitorean los signos vitales de la paciente durante el trayecto aproximado de cuatro horas hasta llegar al hospital receptor.

El historial clínico y la cirugía de emergencia

La grave emergencia digestiva obligó a los cuerpos de rescate a ingresar a la conductora al Hospital General de Acapulco ‘El Quemado’. En esta conocida clínica perteneciente a la red pública federal IMSS-Bienestar, los cirujanos de guardia realizaron un procedimiento veloz para detener el sangrado abdominal masivo.

Los profesionales de la salud controlaron la inflamación del peritoneo y frenaron posibles infecciones agudas causadas por los jugos gástricos. La rápida acción médica resultó de vida o muerte, pues la presentadora registra un antecedente sumamente crítico en su expediente clínico.

La famosa figura televisiva arrastra el peso de tres cirugías intestinales de alto riesgo practicadas durante el año 2016. Aquel oscuro episodio médico derivó de un choque séptico generalizado que elevó exponencialmente el riesgo de presentar adherencias en su cavidad abdominal.

Estas complejas intervenciones previas dejaron profundas cicatrices internas que obligan a los doctores a mantener un seguimiento postoperatorio muy riguroso y cauteloso. La llegada a la metrópoli busca poner a la paciente bajo el resguardo absoluto de sus propios médicos especialistas para continuar su estabilización.

Laura Bozzo ya había sido operada anteriormente. IG: Laura Bozzo

El equipo médico capitalino planea realizar tomografías y análisis clínicos de control al instante en que la ambulancia cruce las puertas del área de urgencias. El objetivo principal consiste en evaluar con precisión la evolución del tejido afectado.

Rumores en redes y aclaración directa

Antes de iniciar el traslado terrestre, diversas plataformas digitales difundieron versiones alarmantes y carentes de sustento sobre un supuesto estado clínico en decadencia. Los reportes extraoficiales señalaban que la presentadora padecía deshidratación severa, parálisis total del tracto digestivo e incluso permanecía intubada por gravedad.

Frente a esta enorme ola de desinformación, la propia Laura Bozzo reapareció en sus cuentas oficiales de redes sociales para frenar todas las especulaciones. La experimentada abogada publicó un mensaje directo desde el puerto guerrerense para tranquilizar a sus miles de seguidores esparcidos por toda Latinoamérica.

Laura Bozzo desmintió que se encontrara grave. Captura Imagen TV

"Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores", afirmó la conductora en su contundente comunicado escrito. Esta declaración clara e inmediata apagó los rumores malintencionados sobre un presunto riesgo de muerte por cuadro de peritonitis.

Apenas en el mes de febrero de 2026, la polémica presentadora enfrentó y desmintió reportes idénticos que aseguraban su fallecimiento inesperado. Hoy, la atención de la prensa del espectáculo se concentra únicamente en seguir su proceso de recuperación médica dentro del hospital en la Ciudad de México.

Los especialistas capitalinos evaluarán detalladamente la cicatrización gástrica para prevenir a toda costa un reingreso derivado de dolor agudo o sangrado secundario. El grupo de doctores definirá muy pronto si la celebridad requiere internamiento prolongado o un estricto reposo absoluto por un tiempo no menor a 15 días.