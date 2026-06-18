Después de años de especulaciones, declaraciones ambiguas y rumores que aparecían y desaparecían sin llegar a nada concreto, Mike Myers finalmente confirmó que Austin Powers 4 sí ocurrirá.

La noticia llegó durante una aparición del actor en Trevor Noah's World Cup Watch Party. En medio de la conversación, el conductor leyó una pregunta enviada por un fan sobre la posibilidad de ver Austin Powers 4. La respuesta fue un contundente: “Sí”.

Aunque el actor evitó compartir detalles sobre la historia, el elenco o el estado actual de la producción, su declaración representa la confirmación más directa que ha dado desde que comenzaron las conversaciones sobre una posible continuación de la saga.

El regreso que parecía imposible: Mike Myers confirma Austin Powers 4 Redes Sociales

Austin Powers regresa cuando muchos ya habían perdido la esperanza

La posibilidad de una nueva entrega ha acompañado a la franquicia prácticamente desde el estreno de Austin Powers in Goldmember en 2002.

Durante años, Mike Myers fue cuestionado sobre el tema en entrevistas, convenciones y programas de televisión. En varias ocasiones reconoció que existía interés por regresar al personaje, pero nunca llegó a ofrecer una respuesta definitiva.

En 2019 comentó que estaban trabajando en una nueva película. Más adelante, el director Jay Roach explicó que todo dependía de que Myers encontrara una historia que justificara el regreso del personaje.

Desde entonces, los seguidores de la saga se acostumbraron a escuchar respuestas que dejaban abierta la puerta, pero sin avances concretos.

Por eso la reciente declaración llamó tanto la atención. A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez no hubo bromas ni evasivas. Myers simplemente confirmó que la película está en camino.

Lo que todavía permanece como incógnita es cuándo comenzará la producción y cuánto tiempo tardará en llegar a los cines.

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El reto que enfrenta Austin Powers más de 20 años después

La confirmación del proyecto también abre una pregunta interesante: ¿cómo funcionará Austin Powers en pleno 2026?

Cuando la franquicia debutó en los años noventa, gran parte de su humor se construía alrededor de un hombre atrapado en las costumbres de los años sesenta intentando adaptarse a una sociedad completamente diferente.

Ese choque cultural generó algunos de los momentos más recordados de la saga. Sin embargo, más de veinte años después de la última película, el panorama ha cambiado nuevamente.

La industria cinematográfica actual es muy distinta a la que recibió las primeras aventuras de Austin Powers. Las franquicias dominan la cartelera, las plataformas de streaming han transformado los hábitos de consumo y el humor ha evolucionado junto con el público.

Precisamente por eso existe curiosidad sobre el enfoque que adoptará Mike Myers para traer de vuelta a un personaje tan ligado a una época específica.

Por ahora no existen pistas oficiales sobre la trama, aunque el propio actor ha comentado en entrevistas pasadas que todavía hay historias por explorar dentro de este universo.

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La saga que convirtió a Mike Myers en varios personajes inolvidables

La historia de Austin Powers comenzó en 1997 con Austin Powers: International Man of Mystery, una película que parodiaba las clásicas historias de espionaje popularizadas por James Bond.

El protagonista era un extravagante agente británico de los años sesenta que era congelado criogénicamente y despertado décadas después para detener una vez más a su enemigo, Dr. Evil.

Lo que diferenciaba a la franquicia de otras comedias era que Mike Myers no solo interpretaba al héroe principal. También daba vida a varios de los personajes más importantes de la historia.

Entre ellos destacaba Dr. Evil, una caricatura de los grandes villanos del cine de espionaje que terminó convirtiéndose en uno de los personajes más populares de toda la saga.

La segunda película, Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999), amplió el universo de la franquicia y presentó a Fat Bastard, otro de los personajes interpretados por Myers. La cinta fue un éxito comercial que superó los 300 millones de dólares en taquilla mundial.

Tres años después llegó Austin Powers in Goldmember, que incorporó a Beyoncé al elenco y presentó a un nuevo villano interpretado por el propio Myers. La película mantuvo el éxito de la franquicia y se convirtió en la entrega más taquillera de la serie.

Desde entonces, Austin Powers permaneció fuera de la pantalla grande, aunque sus personajes continuaron formando parte de la cultura popular gracias a sus frases, referencias y escenas que siguen siendo recordadas por varias generaciones.