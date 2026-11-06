Lanzan un celular al rostro de Mon Laferte durante su concierto en Las Vegas: así reaccionó

La cantante Mon Laferte vivió un momento de tensión durante su presentación en Las Vegas, Estados Unidos, luego de que una persona del público le lanzara un teléfono celular que terminó golpeándola en el rostro.

El incidente ocurrió mientras interpretaba uno de sus temas más conocidos y obligó a detener momentáneamente el espectáculo.

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves 5 de noviembre de 2026 en el Pearl Concert Theater, ubicado en el Palms Casino Resort, como parte de su gira internacional Femme Fatale Tour.

Videos grabados por asistentes comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores.

¿Cómo ocurrió la agresión contra Mon Laferte?

Mon Laferte, cantante. @monlaferte

La intérprete se encontraba cantando “Amárrame” cuando un teléfono celular fue lanzado desde el público hacia el escenario. El dispositivo impactó directamente en su rostro, cerca del ojo izquierdo, provocando que la cantante llevara inmediatamente una mano a la zona del golpe.

La reacción de Mon Laferte fue retirarse momentáneamente del escenario para recibir asistencia. Mientras tanto, los asistentes manifestaron su molestia por lo ocurrido y comenzaron a exigir que la persona responsable fuera retirada del recinto.

El momento generó tensión entre el público, especialmente por el riesgo que representó el impacto para la integridad física de la artista.

¿Quién lanzó el teléfono y qué pasó con la responsable?

Según los primeros reportes, la persona que arrojó el dispositivo fue una mujer que se encontraba entre los asistentes al concierto.

Tras lo sucedido, el personal de seguridad intervino y la mujer fue escoltada hacia la salida del recinto. La reacción de los asistentes no se hizo esperar, pues entre gritos y abucheos, varios espectadores expresaron su indignación y pidieron que la responsable abandonara el lugar.

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente si la mujer fue detenida por las autoridades, si enfrentará alguna sanción legal o si se presentó una denuncia formal por lo ocurrido.

¿Qué lesiones sufrió Mon Laferte tras recibir el celular?

Mon Laferte, cantante. @monlaferte

Uno de los aspectos que más preocupación ha generado entre sus seguidores es el estado de salud de la cantante, debido a que el teléfono impactó en una zona delicada de su rostro, cerca del ojo izquierdo.

Mon Laferte recibió asistencia después del golpe y permaneció fuera del escenario durante algunos momentos.

Sin embargo, hasta el momento no se ha difundido un diagnóstico médico oficial que permita conocer la gravedad de las posibles lesiones.

Pese al momento de tensión, la cantante regresó al escenario después de recibir asistencia y continuó con su presentación.

Su regreso fue uno de los aspectos destacados, pues el espectáculo pudo continuar después de la interrupción provocada por el lanzamiento del teléfono.

¿Y la seguridad en los conciertos?

Lo ocurrido con Mon Laferte vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan los artistas cuando algunos asistentes arrojan objetos hacia el escenario.

Aunque en ocasiones estos comportamientos pueden presentarse como intentos de llamar la atención o acercarse a los intérpretes, lanzar teléfonos, bebidas u otros objetos puede provocar lesiones, especialmente cuando impactan en el rostro.

En el caso de Mon Laferte, el incidente obligó a interrumpir momentáneamente su presentación y generó preocupación entre quienes presenciaron el concierto y los seguidores que posteriormente vieron las imágenes en redes sociales.

Por ahora, queda pendiente conocer si la cantante ofrecerá alguna declaración sobre su estado de salud y si las autoridades tomarán medidas contra la persona involucrada.

Gira Femme Fatale Tour

Mon Laferte, cantante. @monlaferte

El Femme Fatale Tour es la gira internacional con la que Mon Laferte presenta una nueva etapa de su carrera musical, inspirada en su noveno álbum de estudio, Femme Fatale. Este material, integrado por 14 canciones, explora una combinación de pop alternativo, jazz, bolero y sonidos nostálgicos, con una propuesta que destaca por sus atmósferas oscuras, elegantes y emocionales.

El concepto de esta producción toma como referencia la figura de la mujer fatal, una imagen asociada con el misterio, la sensualidad y la seguridad personal. A través de sus canciones, la artista desarrolla temas relacionados con el amor, la vulnerabilidad, el deseo y el empoderamiento femenino.

La gira contempla presentaciones en distintos países y escenarios de Norteamérica, Latinoamérica y Europa. En Estados Unidos y Canadá, el recorrido anunciado incluyó 28 fechas, con inicio el 24 de julio en Laval, Canadá, y cierre previsto para el 7 de noviembre en Inglewood, California.

Entre las ciudades contempladas en esta etapa se encuentran Toronto, Boston, Miami, Nueva York, Austin, Phoenix, Seattle, Denver y Las Vegas.

En México, la cantante también realizó una serie de presentaciones durante 2026, con conciertos programados en Mérida, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

El espectáculo combina la interpretación vocal característica de Mon Laferte con una propuesta musical y visual que acompaña la estética de su nuevo disco. Además de las canciones de esta producción, el repertorio incluye algunos de sus temas más reconocidos, como “Amárrame”, “Tu falta de querer” y “Mi buen amor”.