El actor y comediante Lalo España habló sobre los problemas que enfrentó el proyecto “Enrrollados”, señalando directamente errores en la promoción, irregularidades en la organización y preocupaciones sobre los contratos, factores que lo llevaron a tomar la decisión de abandonar el show.

En declaraciones recientes, el también intérprete dejó claro que su salida no estuvo motivada por conflictos personales, sino por la forma en la que se manejó el proyecto desde su planeación hasta su ejecución.

Lalo España asegura que “Enrrollados” no tuvo la promoción adecuada Cuartoscuro

Problemas en la promoción y organización de “Enrrollados”

Uno de los puntos que destacó Lalo España fue la falta de una estrategia sólida de promoción para “Enrrollados”.

De acuerdo con el actor, no se cumplieron aspectos básicos para posicionar el espectáculo, lo que terminó afectando directamente su desarrollo. Señaló que hubo inconsistencias constantes en la forma en la que se comunicaba la información al público.

Además, mencionó que el precio de los boletos también fue un factor que complicó la situación, ya que, en su opinión, eran elevados en relación con la oferta del show.

A esto se sumaron errores en publicaciones y anuncios, lo que generó una percepción de desorden en el proyecto.

Las irregularidades que marcaron el proyecto

Más allá de la promoción, Lalo España habló de una serie de irregularidades que, con el tiempo, fueron acumulándose.

Explicó que estos problemas no surgieron de un solo momento, sino que fueron apareciendo de forma constante, afectando la confianza en el proyecto.

“Se fue llenando el buche de piedritas”, comentó, al describir cómo pequeñas fallas terminaron generando un escenario más complicado.

También señaló que, desde su perspectiva, la empresa encargada del proyecto no respondió de la manera adecuada ante estas situaciones.

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El tema de los contratos y la postura de Adal Ramones

Otro punto que generó inquietud fue el manejo de los contratos dentro de “Enrrollados”. En este sentido, Lalo España se refirió a la decisión de Adal Ramones de no firmar contrato.

El actor explicó que esta situación le generó preocupación, ya que implicaba un escenario desigual entre los participantes.

Según detalló, él sí firmó un contrato, lo que lo colocaba en una posición de mayor compromiso legal en caso de incumplimientos.

“Eso te habla de que yo estoy desprotegido”, señaló, al referirse a los riesgos que percibía en ese contexto.

Por qué Lalo España decidió salir de “Enrrollados”

Con el paso del tiempo, los problemas llevaron a que el proyecto comenzara a sufrir cambios, incluyendo la postergación de fechas.

Lalo España explicó que, aunque inicialmente se buscó continuar, la situación no mejoró.

Cuando se planteó la posibilidad de que la mayoría del elenco siguiera adelante, él decidió tomar otro camino.

El actor confirmó que fue el primero en anunciar públicamente su salida del proyecto, al considerar que las condiciones ya no eran las adecuadas.

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Sin conflictos personales, pero con postura clara

A pesar de las críticas hacia la organización de “Enrrollados”, Lalo España dejó claro que no tiene conflictos personales con los involucrados.

El comediante expresó que desea que a todos les vaya bien en sus carreras y que el público reciba un servicio adecuado.

Lalo España continúa con sus propios proyectos

Más allá de la polémica, Lalo España se mantiene activo en sus proyectos personales.

El actor anunció que presentará su show el viernes 20 de marzo de 2026 en El Cuevón, donde ofrecerá un espectáculo de comedia que incluye algunos de sus monólogos más conocidos.

También destacó la presencia de su personaje Márgara, uno de los más populares dentro de su trayectoria, e invitó al público a asistir al evento, programado para iniciar a las 21:30 horas.