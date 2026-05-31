¿Hay química? Bad Bunny y Ester Expósito encienden las redes tras su encuentro en concierto

Bad Bunny se presentó en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, pero hubo una persona que se llevó gran parte de la atención del público: la actriz española Ester Expósito.

Ester fue captada disfrutando del concierto desde "La Casita", el ya famoso escenario secundario del cantante puertorriqueño que recrea una tradicional casa de Puerto Rico y que se ha convertido en una de las zonas más exclusivas del espectáculo.

Durante el show, Bad Bunny se acercó a Ester y ambos compartieron un breve pero llamativo baile. El momento provocó los gritos de los asistentes, quienes no dudaron en grabar la escena y compartirla en redes sociales.

Foto: Captura de video

Aunque el encuentro duró apenas unos segundos, la química entre ambos fue suficiente para que los videos se viralizaran rápidamente en TikTok y X, donde acumularon millones de reproducciones.

La complicidad y la energía de la actriz no pasaron desapercibidas ni para el propio 'Conejo Malo', quien interactuó con ella y el resto de los invitados VIP en lo que ya se califica como una de las noches más memorables de la temporada.

Ester Expósito no estuvo sola en el exclusivo set. En el concierto también estuvieron: Chiara Ferragni, María León, Ceballos, Carreras e Isi Palazón.

Foto: Captura de video

Ester Expósito y Kylian Mbappé

Ester Expósito y Kylian Mbappé han sido relacionados sentimentalmente. Los rumores de un posible romance cobraron fuerza cuando fueron fotografiados juntos en marzo, y desde entonces han surgido varios indicios que alimentan las especulaciones.

La actriz y el futbolista han sido vistos disfrutando de cenas en París, mientras que Ester también fue captada en un palco del Estadio Santiago Bernabéu. Además, ambos habrían coincidido en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid, lo que ha incrementado las versiones sobre una posible relación.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación, las recientes apariciones de Ester y Kylian, continúan alimentando los rumores. Ahora, el inesperado momento que protagonizó la actriz junto a Bad Bunny durante el concierto en Madrid ha vuelto a colocarla en el centro de la conversación en redes sociales, donde los seguidores siguen atentos a cada uno de sus movimientos.