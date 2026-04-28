Karol G en CDMX y Monterrey: mapas y precios de los boletos “Viajando por el Mundo Tropitour”

El fenómeno global Karol G vuelve a territorio mexicano con una de las giras más ambiciosas de su carrera. Su “Viajando por el Mundo Tropitour” hará vibrar a miles de fans con una prometedora producción.

La cita en la CDMX será el próximo 13 de noviembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros, mientras que Monterrey recibirá el show en el Estadio BBVA el 6 de noviembre del presente año.

CDMX: mapa del Estadio GNP y precios por zona

El montaje en la Ciudad de México destaca por una pasarela extendida que conecta el escenario principal con una plataforma central, lo que permitirá a la artista recorrer gran parte de la cancha y mantener cercanía con el público.

Los precios (con cargos incluidos) son:

PITS (izquierdo y derecho): $12,264

$12,264 General A: $4,943

$4,943 General B: $1,848

$1,848 Zona GNP: $4,737 a $8,172

$4,737 a $8,172 Verde B: $3,331 a $5,270

$3,331 a $5,270 Naranja B: $2,703 a $4,402

$2,703 a $4,402 Verde C: $2,046 a $3,534

$2,046 a $3,534 Naranja C: $1,228 a $1,985

$1,228 a $1,985 PCD: $1,848

Revelan cómo será el escenario de Karol G en México Especial

Guía definitiva de paquetes VIP en CDMX: ¿vale la pena?

Con estos nuevos detalles, los fans ya pueden evaluar si la inversión realmente lo vale. Y sí: los paquetes VIP están diseñados para elevar la experiencia a otro nivel dentro del Estadio GNP Seguros.

VIP 200 COPAS ($35,979)

La experiencia más exclusiva dentro del PIT.

Incluye acceso prioritario, entrada al lounge VIP “200 Copas” con alimentos, bebidas, photobooth y estación glam. También ofrece acceso a bar VIP durante el concierto, foto frente al escenario, merch exclusiva, regalo VIP, laminado, check-in dedicado y estacionamiento (uno por cada dos boletos).

VIP IVONNY BONITA ($20,735)

Perfecto para quienes buscan comodidad sin perder exclusividad.

La colombiana estará de regreso en México Especial

Incluye asiento en primeras filas de zona GNP, acceso al lounge con alimentos y bebidas, bar VIP, foto frente al escenario, merch exclusiva, regalo VIP, laminado, concierge en sitio y estacionamiento.

VIP LATINA FOREVA ($19,425)

Una experiencia premium con beneficios seleccionados.

Incluye asiento en primeras filas, acceso al lounge VIP, foto en backdrop de “alfombra naranja”, merch exclusiva, regalo VIP, laminado y acceso anticipado a compra de mercancía.

VIP CAROLINA ($13,038)

Para vivir la energía de la cancha.

Incluye acceso preferencial en General A, regalo VIP, laminado conmemorativo y check-in exclusivo.

VIP PAPACITO ($8,348)

La opción VIP más accesible.

Incluye acceso preferencial en General B, regalo VIP, laminado y check-in dedicado.

Lo que debes saber antes de comprar

Los artículos VIP se entregan únicamente el día del evento en el recinto

Ningún paquete incluye meet & greet con Karol G

Los detalles logísticos (horarios y accesos) se enviarán por correo días antes del show

Monterrey: precios y zonas en el Estadio BBVA

En Monterrey, el Estadio BBVA ofrecerá una distribución diseñada para maximizar visibilidad y comodidad.

Precios:

PITS A y B: $12,276

$12,276 Cancha VIP: $5,394

$5,394 Cancha General: $1,835

$1,835 Club Seat: $4,687 a $6,562

$4,687 a $6,562 Norte General: $1,550

$1,550 Norte Alta: $1,835 a $3,162

$1,835 a $3,162 Norte Baja: $1,959 a $3,199

$1,959 a $3,199 Oriente/Poniente: $2,840 a $4,755

$2,840 a $4,755 PCD: $1,835

También habrá paquetes VIP similares, pensados para los fans que buscan beneficios exclusivos durante el concierto.

Venta de boletos y recomendaciones

La preventa comenzará el 29 de abril y la venta general el 30 de abril a través de Ticketmaster. Ambos shows están programados para iniciar a las 21:00 horas.

Karol G Especial

Se recomienda comprar con anticipación, ya que la demanda será alta en ambas ciudades.

Un espectáculo que promete hacer historia

El “Viajando por el Mundo Tropitour” consolida a Karol G como una de las artistas más importantes del momento. Con una producción ambiciosa, múltiples opciones de boletos y experiencias VIP cuidadosamente diseñadas, su paso por México apunta a ser uno de los eventos musicales más grandes de 2026.

AAAT*