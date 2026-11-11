Karol G en Estadio GNP: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de sus conciertos en CDMX

Karol G sin duda se ha consolidado como una de las cantantes de música urbana más importantes en la actualidad y dentro de poco sus fans de la Ciudad de México podrán disfrutar de su música en vivo.

Será en unos días cuando La Bichota se presente en la capital del país, después de los shows que dio en Monterrey, para interpretar sus grandes éxitos. Si tú irás a alguno de los conciertos que dará, aquí te contamos los detalles.

Foto: Facebook Karol G

¿Cuándo se presentará Karol G en CDMX?

La cantante colombiana se presentará los próximos 13, 14 y 15 de noviembre en la CDMX como parte de su gira Viajando por el mundo, Tropitour”.

Dentro de su show, Karol G tendrá como invitada a Becky G, quien también estuvo con ella en los shows que dio en Monterrey. Se espera que los conciertos comiencen a las 9:00 PM.

Karol G Cortesía @baeth

¿Cómo llegar al Estadio GNP?

Si planeas ir a los conciertos hay dos maneras de llegar. Una es por transporte público, la más fácil y directa es por el metro. Para llegar al recinto deberás tomar la línea 9 y bajarte en la estación Ciudad Deportiva.

Esta estación te dejará a unos metros de la puerta 6 que es donde podrás ingresar al Estadio GNP.

Karol G Foto de IG: Karol G

Si llegarás en coche y te preocupa dónde dejarlo afuera, dentro de las instalaciones del Estadio GNP hay varios estacionamientos los cuales se encuentran en las puertas 7, 8, 9 y 15. También se habilita el estacionamiento del Palacio de los Deportes, recuerda llegar temprano porque tienen cupo limitado.

Probable setlist de Karol G en CDMX

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Karol G interprete en sus conciertos.

LATINA FOREVA

Un gatito me llamó

OKI DOKI

Tá OK

QLONA

S91

Mambo No. 5

Tropicoqueta

Papasito

Amiga Mía

Negrita de mis pesares

Ese hombre es malo

MAMIII

No Me Arrepiento De Sentir Tanto

Te llevas To

¿Con quién andará?

Ahí

Alguien que te amaba

Si lo ven

BbY WOW

Ivonny bonita

Pineapple

Sejodioto

EL MAKINON

BESTIES

+57

A Su Boca La Amo

GATÚBELA

AMARGURA

Tu perfume

Bandida entrenada

OJOS FERRARI

Una noche en Medellín

BICHOTA

Tusa

Coleccionando heridas

Si antes te hubiera conocido

200 COPAS

PROVENZA