Karol G en Estadio GNP: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de sus conciertos en CDMX
La colombiana estará en la Ciudad de México para ofrecer tres conciertos, si asistirás a uno de ellos, te contamos los detalles.
Karol G sin duda se ha consolidado como una de las cantantes de música urbana más importantes en la actualidad y dentro de poco sus fans de la Ciudad de México podrán disfrutar de su música en vivo.
Será en unos días cuando La Bichota se presente en la capital del país, después de los shows que dio en Monterrey, para interpretar sus grandes éxitos. Si tú irás a alguno de los conciertos que dará, aquí te contamos los detalles.
¿Cuándo se presentará Karol G en CDMX?
La cantante colombiana se presentará los próximos 13, 14 y 15 de noviembre en la CDMX como parte de su gira Viajando por el mundo, Tropitour”.
Dentro de su show, Karol G tendrá como invitada a Becky G, quien también estuvo con ella en los shows que dio en Monterrey. Se espera que los conciertos comiencen a las 9:00 PM.
¿Cómo llegar al Estadio GNP?
Si planeas ir a los conciertos hay dos maneras de llegar. Una es por transporte público, la más fácil y directa es por el metro. Para llegar al recinto deberás tomar la línea 9 y bajarte en la estación Ciudad Deportiva.
Esta estación te dejará a unos metros de la puerta 6 que es donde podrás ingresar al Estadio GNP.
Si llegarás en coche y te preocupa dónde dejarlo afuera, dentro de las instalaciones del Estadio GNP hay varios estacionamientos los cuales se encuentran en las puertas 7, 8, 9 y 15. También se habilita el estacionamiento del Palacio de los Deportes, recuerda llegar temprano porque tienen cupo limitado.
Probable setlist de Karol G en CDMX
A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Karol G interprete en sus conciertos.
LATINA FOREVA
Un gatito me llamó
OKI DOKI
Tá OK
QLONA
S91
Mambo No. 5
Tropicoqueta
Papasito
Amiga Mía
Negrita de mis pesares
Ese hombre es malo
MAMIII
No Me Arrepiento De Sentir Tanto
Te llevas To
¿Con quién andará?
Ahí
Alguien que te amaba
Si lo ven
BbY WOW
Ivonny bonita
Pineapple
Sejodioto
EL MAKINON
BESTIES
+57
A Su Boca La Amo
GATÚBELA
AMARGURA
Tu perfume
Bandida entrenada
OJOS FERRARI
Una noche en Medellín
BICHOTA
Tusa
Coleccionando heridas
Si antes te hubiera conocido
200 COPAS
PROVENZA