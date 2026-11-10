Karol G tendrá a Becky G como invitada especial en sus tres conciertos en CDMX

Karol G y Becky G volverán a compartir escenario en México, una noticia que ha emocionado a los seguidores de ambas cantantes, especialmente a quienes esperan asistir a las próximas presentaciones de la colombiana en la Ciudad de México, donde ofrecerá tres conciertos durante noviembre.

La Bichota se encuentra realizando su gira "Viajando por el Mundo Tropitour", con la que ha preparado una serie de espectáculos para sus fans mexicanos. Después de su paso por Monterrey, la cantante continuará con sus presentaciones en la capital del país.

La noticia llega después de que ambas artistas coincidieran recientemente en Monterrey, donde tuvieron la oportunidad de cantar juntas uno de sus temas más conocidos y recibieron una buena respuesta de los asistentes.

Confirman a Becky G como invitada especial de Karol G en CDMX

Quienes asistirán a los conciertos de Karol G en la Ciudad de México podrán disfrutar también de la música de Becky G, ya que la cantante estadounidense de raíces mexicanas será la invitada especial en las tres presentaciones de la colombiana en el Estadio GNP.

Fue la propia Becky G quien dio a conocer su participación a través de sus historias de Instagram, confirmando que volverá a acompañar a su colega durante su paso por México.

La presencia de Becky G también ha llamado la atención debido a la colaboración musical que mantiene con Karol G, especialmente por el éxito que consiguieron con "MAMIII", una de las canciones más conocidas de ambas intérpretes.

Captura de pantalla

¿Cuándo serán los conciertos de Karol G en CDMX?

Para quienes ya tienen sus entradas o todavía están pensando en asistir, las presentaciones de Karol G se realizarán durante tres días consecutivos en el Estadio GNP.

Estas son las fechas de los conciertos de Karol G en CDMX y en los cuales estará Becky G como invitada especial:

Viernes 13 de noviembre

Sábado 14 de noviembre

Domingo 15 de noviembre

Los tres conciertos están programados para comenzar a las 21:00 horas.

Karol G Cortesía @baeth

Así fueron los conciertos de Karol G y Becky G en Monterrey

La participación de Becky G en la gira de Karol G no comenzó con las fechas de la Ciudad de México. Días antes, la cantante estadounidense estuvo presente en los espectáculos que la colombiana ofreció en Monterrey.

Entre el 6 y el 8 de noviembre, el Estadio BBVA recibió tres presentaciones con las que Karol G inició su recorrido por México como parte de "Viajando por el Mundo Tropitour".

En aquellas fechas, Becky G tuvo la oportunidad de abrir los conciertos, interpretando su música frente al público regiomontano.

IG: Becky G

Uno de los momentos que llamó la atención ocurrió durante una noche de lluvia, cuando la artista habló sobre el cariño que siente por México.

"Estoy súper feliz, súper emocionada de estar aquí en México de nuevo", había dicho Becky G a su llegada a Monterrey.

Además de su presentación individual, la cantante regresó al escenario más adelante para reunirse con Karol G e interpretar "MAMIII", colaboración que lanzaron en 2022.