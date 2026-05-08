La ‘Pinky boda’ es realidad: Así comenzó la increíble celebración de Karla Díaz y Dani Dayz

Entre calles empedradas, mariachi, mojigangas gigantes y una explosión de color rosa, Karla Díaz y Daniel Dayz dieron inicio a la celebración de su esperada boda religiosa en San Miguel de Allende, un evento que promete convertirse en una auténtica boda de cuento de hadas.

¿Cuántos días va a durar la boda de Karla Díaz y Dani Dayz?

La pareja arrancó oficialmente tres días de festejos con una tradicional callejoneada por las coloridas calles de la ciudad, acompañados de familiares, amigos cercanos y varias figuras del espectáculo. El ambiente estuvo marcado por música, brindis, baile y una vibra completamente festiva que dejó claro que la llamada ‘Pinky boda’ apenas comienza.

La pareja organizó una tradicional callejoneada rodeada de mariachi y mojigangas gigantes. IG karladiazof

Karla, exintegrante de JNS y conductora del exitoso programa de YouTube Pinky Promise, compartió desde sus redes sociales varios momentos del arranque de la celebración. En uno de los videos más comentados apareció recorriendo los pasillos del lujoso Rosewood San Miguel de Allende con bata y pantuflas, antes de revelar su primer look nupcial.

¿Cómo fue el vestido de Karla Díaz para su boda?

La cantante apostó por un vestido rosa pastel con corsé y mangas off the shoulder que rápidamente se robó todas las miradas. El diseño incluía una abertura en la pierna que le permitió moverse cómodamente durante el recorrido por las calles de San Miguel. Para complementar el outfit, Karla eligió unas botas vaqueras cafés, un detalle bohemio y relajado que combinó perfectamente con el espíritu de la celebración.

El look se completó con ondas suaves en el cabello, maquillaje en tonos neutros y una corona de flores que reforzó el aire romántico y divertido del evento. Todo, por supuesto, dentro de una estética completamente rosa que hace referencia tanto a su personalidad como al universo visual de Pinky Promise.

Por su parte, Dani Dayz también se sumó a la temática pastel con una camisa rosa claro y pantalón en tono champán. El empresario optó por un estilo relajado, sin corbata y con las mangas dobladas, ideal para disfrutar del clima cálido y el ambiente festivo de Guanajuato.

Karla sorprendió con un vestido rosa pastel y botas vaqueras estilo bohemio. IG karladiazof

¿Quiénes asistieron a la Pinky boda?

Durante la callejoneada, la pareja recorrió algunos de los rincones más emblemáticos de San Miguel acompañada de un mariachi vestido de blanco y enormes mojigangas personalizadas de novia y novio, que anunciaban el inicio de la celebración entre música y aplausos.

Daniela Magún, Regina Murguía y Angie Taddei estuvieron entre las invitadas. IG karladiazof

Entre los invitados que ya comenzaron a llegar al enlace destacan varias figuras del entretenimiento y amigos cercanos de la pareja, como Daniela Magún, Regina Murguía, Angie Taddei, el influencer Dani Valle y el creador digital Kike Zwitch.

La felicidad de los novios quedó reflejada en cada momento compartido en redes sociales. “Así empezó nuestro para siempre”, escribieron junto a uno de los videos donde mostraron parte del recorrido y la convivencia con sus invitados.

Dani Dayz describió la primera noche como “el inicio perfecto” de un fin de semana inolvidable. IG karladiazof

¿Por qué se volvieron a casar Karla Díaz y Dani Dayz?

Dani Dayz expresó la emoción que siente por finalmente celebrar su boda religiosa tras cinco años de matrimonio civil. La pareja se casó en mayo de 2021 en medio de las restricciones derivadas de la pandemia, por lo que esta ceremonia representa la oportunidad de festejar como siempre soñaron.

Tres días para celebrar nuestro amor”, escribió el empresario, describiendo la primera noche como una experiencia mágica llena de música, caminatas, brindis y personas especiales.

La celebración se realiza cinco años después de su boda civil. IG karladiazof

Después de la callejoneada, la fiesta continuó en una terraza privada donde la celebración se extendió hasta entrada la noche. Y aunque el primer día ya dejó imágenes espectaculares, todo indica que aún faltan los momentos más emotivos del enlace religioso.