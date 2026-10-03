¡Ya nació Isabella! Karen Barrera y Daniel “El Travieso” Ruiz comparten la noticia

¡La familia creció! Los influencers Karen Barrera y Daniel “El Travieso” Ruiz dieron la bienvenida a su primera hija, Isabella, una noticia que compartieron con sus seguidores a través de redes sociales.

Esto ocurre luego de que la pareja anunciara que estaba esperando un bebé en marzo de 2026. Desde entonces, ambos han compartido con sus seguidores diferentes momentos de esta etapa, desde el embarazo hasta la emoción de conocer a su pequeña.

Karen Barrera comparte las primeras fotos de su bebé Isabella

A través de sus redes sociales, la influencer compartió una galería de seis imágenes en las que aparece junto a Daniel “El Travieso” Ruiz y su hija recién nacida.

“Bienvenida Isabella Ruiz Barrera. 30 de Septiembre 2026”, se lee en la publicación.

Entre las fotografías destaca una en la que la pareja aparece rebosante de alegría, acompañada de un ramo de flores rosas. Además, dieron a conocer el nombre de su pequeña, Isabella.

Usuarios felicitan a Karen Barrera y Daniel “El Travieso” Ruiz

La noticia rápidamente emocionó a sus seguidores, quienes no tardaron en compartir sus felicitaciones y buenos deseos para los nuevos papás.

Durante los primeros 30 minutos, la publicación ya sumaba 138 mil reacciones y más de 100 comentarios, en los que sus fans expresaron el cariño que sienten por la pareja y celebraron la llegada de Isabella.

De esta manera, sus seguidores se sumaron a la alegría de Karen y Daniel por el comienzo de esta nueva etapa como familia.

Karen Barrera comparte las últimas fotos de su embarazo antes de recibir a Isabella

Unos días antes del nacimiento, la influencer compartió una galería de fotografías de su pancita como parte de una sesión previa a la llegada de su bebé.

“Las últimas fotos antes de tenerte en nuestros brazos. Quiero recordar siempre esta etapa a tu lado, tus manos en mi pancita, nuestras conversaciones imaginando cómo será Isabella y la emoción de saber que pronto la tendremos en nuestros brazos. Muy pronto estaremos los tres en una foto”.

Así, Karen Barrera y Daniel “El Travieso” Ruiz comienzan una nueva etapa como papás, rodeados del cariño de sus amigos y seguidores, quienes han acompañado a la pareja durante diferentes momentos de su historia y ahora celebran junto a ellos la llegada de Isabella.