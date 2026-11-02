El Zócalo de la Ciudad de México será escenario de una nueva edición del Vitae Fest 2026, un encuentro musical que reunirá a artistas de diferentes géneros para ofrecer una jornada de música gratuita en el corazón de la capital.

Si planeas asistir, es importante que conozcas los horarios de cada presentación del concierto, así como las alternativas de transporte para llegar a la Plaza de la Constitución y disfrutar de tus artistas favoritos.

Vitae Fest 2026 en el Zócalo: estos son los horarios confirmados IG followvitae

¿A qué hora empieza el Vitae Fest 2026 en el Zócalo de CDMX?

El Vitae Fest 2026 se realizará el domingo 8 de noviembre en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. De acuerdo con el sitio oficial del encuentro, las actividades comenzarán a las 16:00 horas.

La programación contempla cuatro presentaciones musicales que abarcan distintos géneros y propuestas. Mau y Ricky abrirán el cartel, seguidos por Enjambre y Alexander Acha. Finalmente, Banda Los Recoditos tendrá a su cargo el cierre.

El encuentro es organizado por Vitae Global Foundation, una iniciativa internacional sin fines de lucro que utiliza el arte, la música y el entretenimiento para difundir mensajes de esperanza, paz y reconciliación.

Vitae Fest 2026 en el Zócalo: estos son los horarios confirmados IG followvitae

Estos son los horarios de Enjambre, Mau y Ricky, Los Recoditos y Alexander Acha

Los organizadores ya compartieron la programación de los artistas que participarán en el Vitae Fest 2026. De acuerdo con los horarios difundidos por el festival y publicados en sus redes sociales, las presentaciones quedarán de la siguiente manera:

Mau y Ricky: 17:20 horas

17:20 horas Enjambre: 18:40 horas

18:40 horas Alexander Acha: 20:10 horas

20:10 horas Banda Los Recoditos: 21:15 horas

El dúo venezolano Mau y Ricky será el encargado de abrir las presentaciones musicales con su propuesta de pop latino y sonidos urbanos. Posteriormente, Enjambre llegará al escenario con su característico rock alternativo.

A las 20:10 horas será el turno de Alexander Acha, quien ofrecerá una presentación con algunos de los temas más conocidos de su trayectoria. Finalmente, Banda Los Recoditos cerrará la jornada con su propuesta de música regional mexicana.

Los horarios permitirán que los asistentes organicen su llegada de acuerdo con el artista que deseen escuchar. Sin embargo, se recomienda consultar las redes sociales oficiales del festival ante cualquier modificación de último momento.

Vitae Fest 2026 en el Zócalo: estos son los horarios confirmados IG followvitae

¿El Vitae Fest 2026 será gratis? Esto se sabe sobre el acceso al Zócalo

Una de las principales ventajas del Vitae Fest 2026 es que será un concierto de entrada libre. La convocatoria difundida por los organizadores y la información del cartel promocional anuncian que no será necesario comprar boletos para disfrutar de las presentaciones.

El acceso gratuito permitirá que capitalinos y visitantes se reúnan en la Plaza de la Constitución para escuchar a los cuatro artistas invitados.

Además del concierto, Vitae Fest cuenta con una dinámica para participar por un encuentro Meet & Greet con alguno de los músicos. De acuerdo con las bases publicadas en el sitio oficial, se seleccionarán 20 personas: cinco para Enjambre, cinco para Banda Los Recoditos, cinco para Mau y Ricky y cinco para Alexander Acha.

Vitae Fest 2026 en el Zócalo: estos son los horarios confirmados IG followvitae

La selección está prevista para el 6 de noviembre de 2026 y los resultados se darán a conocer a través de los canales oficiales de la organización.

Es importante señalar que participar en esta convocatoria no garantiza el acceso a un encuentro con todos los artistas. Se trata de una dinámica independiente del concierto y de su entrada gratuita.

En el sitio oficial del festival hay una sección habilitada para participar por el Meet & Greet con la banda o el artista de tu preferencia.

El primer paso consiste en elegir al músico que deseas conocer. Después, tendrás que responder la pregunta "¿Qué te mueve?" y proporcionar algunos datos de contacto para completar tu registro y participar por esta experiencia.

Vitae Fest 2026 en el Zócalo: estos son los horarios confirmados IG followvitae

¿Cómo llegar al Zócalo de CDMX para el Vitae Fest 2026?

El concierto tendrá lugar en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Para llegar, una de las alternativas es utilizar el transporte público, especialmente el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

La estación Zócalo/Tenochtitlan, correspondiente a la Línea 2, es una de las opciones más cercanas al lugar del encuentro. También existen otras estaciones desde las que se puede caminar hacia la plaza:

Allende: Línea 2, al norte del Centro Histórico

Pino Suárez: correspondencia de las líneas 1 y 2, al sur del Zócalo

Bellas Artes: correspondencia de las líneas 2 y 8

Quienes planeen acudir en automóvil deben considerar que el Centro Histórico puede presentar complicaciones de tránsito debido a la concentración de asistentes. Por ello, conviene salir con anticipación y buscar estacionamientos fuera de las calles inmediatas a la Plaza de la Constitución.

También se recomienda utilizar calzado cómodo, llevar únicamente los objetos necesarios y consultar los avisos de movilidad de las autoridades capitalinas antes de salir.

El Vitae Fest 2026 ofrecerá una alternativa para disfrutar de la música en uno de los espacios públicos más representativos de México. Su cartel reúne propuestas distintas en un mismo escenario, con una convocatoria abierta para quienes buscan compartir una jornada de entretenimiento y conocer a sus artistas favoritos.