Leire Martínez en Teatro Metrópolitan: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de su concierto

Leire Martínez es una de las cantantes españolas que más éxito tienen y aunque en las últimas semanas vivió momentos complicados tras su salida de La Oreja de Van Gogh después de más de diez años de ser la vocalista de la banda, la cantante ha comenzado una nueva etapa.

Dentro de poco, Leire Martínez estará en la Ciudad de México para ofrecer un concierto, en esta ocasión, como solista, si irás a su show, aquí te contamos todos los detalles.

Foto: leiremo_oficial

¿Cuándo se presentará Leire Martínez en el Teatro Metrópolitan?

La cantante española llegará al Teatro Metropólitan, uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México, para dar un concierto este 3 de noviembre.

Se espera que el show empiece a las 9:00 PM, así que toma tus precauciones para que no te tome desprevenido y llegues a tiempo.

IG: leiremo_oficial

¿Cómo llegar al Teatro Metrópolitan?

El Teatro Metrópolitan se encuentra en la avenida Independencia #90 en la colonia Centro. La manera más fácil de llegar si tomas el transporte público es en metro. Deberás llegar a la estación Juárez de la línea 3 y al salir caminar hacia Independencia.

También puedes llegar en metrobús, la estación más cercana es Juárez de la línea 3. Deberás caminar alrededor de 5 minutos hasta llegar al Teatro Metropólitan.

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Por otra parte, si llegas en coche, puedes dejarlo en el estacionamiento ubicado entre avenida Juárez y Balderas, pero también hay otros estacionamientos cercanos al recinto.

Si lo prefieres puedes estacionarlo en Bellas Artes o en hoteles cercanos que ofrecen este servicio.

Probable setlist de Leire Martínez en México

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable Leire Martínez interprete en su concierto.

Mi nombre

El último vals

No se me da bien odiarte

El primer día del resto de mi vida

Día cero

¿Será diferente?

Cometas por el cielo

El ruido

20 de enero / Cuídate / Puedes contar conmigo / La playa

Cabeza de ratón

Rosas

La niña que llora en tus fiestas

Cosas de la vida

Inmortal