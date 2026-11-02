Martha Stewart borra la foto de su disfraz de Halloween y pide disculpas

Martha Stewart compartió una fotografía de su disfraz de Halloween a través de sus redes sociales. Luego de las críticas recibidas, la empresaria, autora y presentadora de televisión estadounidense, borró la publicación y ofreció disculpas.

La caracterización de Stewart provocó que estuviera en medio de la polémica y que, incluso, su nombre se pusiera en tendencia.

Por la oleada de críticas, la empresaria reconoció que su elección había sido insensible y poco apropiada.

Martha Stewart se disfraza de persona en situación de calle

Martha Stewart. @marthastewart

La controversia comenzó el 31 de octubre, cuando Stewart publicó en Instagram una imagen en la que aparecía caracterizada como una persona sin hogar. Su atuendo incluía jeans rotos, ropa desgastada, un gorro de punto, maquillaje para simular suciedad y un cartel de cartón con la frase: “I AM HUNGRY HELP ME!!” (Tengo hambre, ¡ayúdame!).

La publicación también estaba relacionada con la promoción de sus velas de Halloween para la cadena QVC, lo que provocó todavía más comentarios negativos.

La fotografía generó indignación entre numerosos usuarios, quienes consideraron que utilizar la falta de vivienda como inspiración para un disfraz era insensible ante una problemática social que afecta a millones de personas.

Las críticas también estuvieron relacionadas con la posición económica de Stewart, una empresaria multimillonaria que ha construido una reconocida marca alrededor del estilo de vida, la decoración y el entretenimiento. Para muchos internautas, resultaba especialmente desafortunado que alguien con sus recursos económicos utilizara una situación de vulnerabilidad como parte de una caracterización festiva.

Otro aspecto que llamó la atención fue que la imagen estuviera vinculada con la promoción de sus productos comerciales. Esto llevó a algunos usuarios a cuestionar la decisión de combinar una problemática social tan delicada con contenido publicitario.

Martha Stewart elimina la fotografía y ofrece disculpas

Tras la ola de comentarios negativos, Martha Stewart decidió eliminar la fotografía de su cuenta de Instagram. Sin embargo, las capturas de la publicación ya circulaban en distintas plataformas y la conversación continuó.

En un primer momento, la empresaria explicó que su intención no había sido burlarse de las personas sin hogar, sino generar conciencia sobre esta problemática. También manifestó que le preocupaba la situación de quienes viven en las calles y recordó que había dedicado tiempo y recursos a apoyar organizaciones benéficas relacionadas con esta causa.

Me entristece que mi disfraz de Halloween de ayer —con el que pretendía llamar la atención sobre el gravísimo problema de la falta de vivienda— haya ofendido a la gente; esa nunca fue mi intención”, declaró el domingo al medio Page Six.

La falta de vivienda sigue siendo uno de los mayores desafíos y una crisis persistente en Estados Unidos. Es un tema que me preocupa profundamente; por ello, he dedicado mucho tiempo y esfuerzo a apoyar a organizaciones benéficas que combaten esta epidemia social”, añadió Stewart.

No obstante, su primera explicación no consiguió detener las críticas. Parte de los usuarios consideró que debía reconocer directamente que el disfraz había sido inapropiado, en lugar de centrarse únicamente en explicar sus intenciones.

Posteriormente, Stewart compartió una segunda declaración en la que asumió su responsabilidad y reconoció que su primera respuesta no había sido suficiente.

Es difícil admitir cuando uno realmente ha metido la pata”, escribió Stewart. “Mi declaración anterior no fue lo suficientemente lejos. Sé que muchas personas están sufriendo económicamente. Llevar un disfraz como el que usé fue una falta de sensibilidad y no tuvo ninguna gracia. Lo siento mucho”, escribió en una historia que publicó en su IG.

Con estas palabras, la empresaria reconoció que utilizar un disfraz de ese tipo había sido insensible y que no tenía nada de gracioso, por lo que ofreció una disculpa pública.

Reacciones en redes por el polémico disfraz de Halloween

Las reacciones estuvieron divididas. Mientras algunos usuarios consideraron positivo que Stewart reconociera su error y ofreciera disculpas, otros señalaron que el episodio evidenciaba la falta de sensibilidad con la que en ocasiones se representan situaciones de pobreza y vulnerabilidad.

También hubo quienes cuestionaron si una disculpa era suficiente o si la empresaria debía acompañar sus palabras con acciones concretas de apoyo a las personas que enfrentan la falta de vivienda.

La controversia abrió una conversación sobre los límites del humor y los disfraces de Halloween, especialmente cuando utilizan como referencia circunstancias difíciles que forman parte de la realidad cotidiana de muchas personas.

¿Quién es Martha Stewart?

Martha Stewart @marthastewart

Martha Stewart es una empresaria, escritora, presentadora de televisión y personalidad estadounidense, reconocida por su influencia en el mundo del estilo de vida, la cocina y la decoración. Nació el 3 de agosto de 1941 en Jersey City, Nueva Jersey, y alcanzó la fama gracias a sus consejos sobre gastronomía, jardinería, manualidades y organización del hogar, convirtiéndose en uno de los rostros más conocidos de la televisión estadounidense.

En 1997 fundó Martha Stewart Living Omnimedia, una compañía que reunió sus revistas, libros, programas de televisión y diferentes productos relacionados con su marca personal. A lo largo de su trayectoria ha publicado numerosos libros y consolidó un imperio empresarial. Sin embargo, su carrera también estuvo marcada por la controversia pues en 2004 fue condenada por delitos relacionados con un caso de operaciones bursátiles y cumplió cinco meses de prisión. Posteriormente logró retomar su carrera y recuperar su presencia en los medios.

En los últimos años, Stewart también ha llamado la atención por su amistad con el rapero Snoop Dogg, con quien ha participado en distintos proyectos de entretenimiento. Además, continúa siendo una figura relevante de la cultura popular estadounidense.