Karely Ruiz muestra en redes su drástico cambio de look… ‘¿Qué opinan de mí?'

Karely Ruiz mostró en redes sociales su drástico cambio de look con el que sorprendió a sus seguidores.

Luego de todo el ‘ruido’ mediático por el robo en su mansión, en donde su esposo Jhon Echeverry fue agredido por los presuntos delincuentes, la modelo y creadora de contenido subió dos historias en donde presumió su nueva apariencia.

Karely Ruiz cambia de look y lo muestra en redes sociales

Karely Ruiz cambia de look. Especial

La originaria de Monterrey, Nuevo León, publicó tres historias en su cuenta oficial de Instagram en donde reveló su cambio de imagen.

Karely Ruiz posó desde el interior de su vehículo para la cámara y en la primera instantánea únicamente escribió ‘hola’, texto que acompañó con el emoji de un changuito que se cubre la boca.

En otra imagen, mostró nuevamente su cambio de look, pero esta vez colocó el texto:

Qué opinan de mí, los voy a estar leyendo”.

En tanto, en una última, apareció al interior del baño de su casa, posó frente al espejo y escribió: ‘¿hablamos?’.

La apuesta de Karely por la peluca color castaño

Karely Ruiz cambia de look. Especial

La apuesta de Karely Ruiz esta vez fue por un cabello semilargo en tono castaño claro. En tanto, el principal cambio que se ve en su look es el fleco recto, con el cual pocas veces suele verse.

Este tono de cabello es completamente diferente al que tenía la modelo, puesto que dejó atrás su clásica melena oscura.

Cabe destacar que la modelo suele cambiar constantemente de look, por lo que esta nueva apariencia se da después de que se cortó el cabello a la altura de los hombros y se quitó las extenciones, por lo que en realidad esa cabellera es una peluca.

El tono lo habría elegido debido a que actualmente se encuentra en tendencia y son parte de los llamados era brunette.

Los beneficios de estos tonos es que dan un aspecto saludable y son aliados para un cambio de look natural. Los principales que están en auge son:

Avellana beige

Caramelo dorado

Chocolate moca

Renovación tras su última cirugía en el busto

Karely Ruiz cambia de look. Especial

Este cambio de look de Karely Ruiz se da tras la última cirugía estética que se hizo: una intervención en el busto que combinó una reducción con un levantamiento (mastopexia) y un cambio de implantes.

La intervención se llevó a cabo en junio de 2026 y, según explicó la propia influencer, su intención no era eliminar por completo el volumen de sus senos, sino conseguir una apariencia más pequeña, firme y acorde con su cuerpo.

La decisión llegó después de convertirse en mamá y pasar por el embarazo y la lactancia, etapas que provocaron cambios importantes en su cuerpo. Karely contó que el tamaño y peso de su busto comenzaron a causarle molestias y dolores de espalda, además de que notaba una mayor caída. Por ello decidió entrar nuevamente al quirófano para sentirse más cómoda y cerrar una etapa relacionada con sus procedimientos estéticos.

Como parte de la operación, Karely retiró los implantes de 375 cc que tenía y optó por un cambio para conseguir un resultado de menor volumen. De acuerdo con información publicada sobre el procedimiento, esta habría sido su quinta cirugía estética, después de haberse sometido anteriormente a dos liposucciones, una rinoplastia y un aumento de busto.

Antes de la intervención, la influencer incluso comentó con humor que quería reducirse el busto porque el tamaño le dificultaba realizar algunas actividades físicas, entre ellas practicar boxeo. Después de su recuperación, el 28 de junio mostró en redes sociales el resultado y aseguró sentirse muy feliz con el cambio.

Karely también ha señalado que considera que esta será su última cirugía estética. Sin embargo, se trata de una decisión personal y no significa que necesariamente no pueda someterse a otro procedimiento en el futuro.

¿Sigue en OnlyFans?

Karely Ruiz cambia de look. Especial

Tras convertirse en mamá en febrero del 2025, Karely Ruiz señaló que sigue activa en la plataforma de OnlyFans, aunque ha reconocido que su permanencia en la plataforma no será para siempre. La influencer ha explicado que poco a poco quiere alejarse de este trabajo para enfocarse en otros proyectos y darle mayor espacio a su faceta empresarial.

En febrero de 2026, Karely confirmó que todavía seguía subiendo contenido a la ‘página azul’ y reveló que contemplaba retirarse en un periodo de dos o tres años. Su intención, dijo, es explorar nuevas oportunidades profesionales y construir otras fuentes de ingresos, por lo que considera que la plataforma eventualmente dejará de formar parte de sus principales actividades.

La maternidad también marcó un cambio importante en su vida. Karely se convirtió en mamá de Madisson, quien nació el 2 de febrero de 2025, y desde entonces ha hablado de los cambios que ha experimentado tanto a nivel personal como profesional. Ahora busca encontrar un equilibrio entre su trabajo y su vida familiar.

Además de continuar por ahora en OnlyFans, la influencer ha comenzado a explorar otros caminos. Entre sus nuevos proyectos están su incursión como DJ y su intención de retomar sus estudios de enfermería, con la idea de ampliar sus opciones profesionales más allá del contenido que durante años la convirtió en una de las creadoras mexicanas más conocidas de la 'página azul'.