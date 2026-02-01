¡Como Nodal! Justin Bieber presume tatuaje de Hailey durante su presentación en los Grammy 2026

Justin Bieber está de regreso en la música tras varios años de su último disco, “Justice”. En 2025 el canadiense lanzó su álbum “Swag” con el cual obtuvo varias nominaciones en los Premios Grammy 2026.

Y este 1 de febrero, día en el que se realizan los Premios Grammy 2026, Justin Bieber se hizo presente en el escenario que reconoce año con año a lo mejor de la industria musical y como era de esperarse su presentación dio de qué hablar.

Justin Bieber y Hayley Bieber en los Grammys AFP

Justin Bieber reaparece en los Grammy

Tras estar alejado de la música, el cantante está de regreso, algo que sin duda sus fans festejan. La tarde de este domingo, Justin Bieber apareció en la alfombra roja de los Premios Grammy 2026 junto a su esposa Hailey Bieber.

La pareja lució outfits del mismo color, negro, dejando atrás los rumores que surgieron hace unos días en los que se mencionaba que Justin Bieber y Hailey Bieber se estaban separando.

Justin Bieber y Hayley Bieber en la alfombra roja de los premios Grammy Grosby Group

La pareja, que suele estar alejada de los reflectores y mantener lo más privada su vida, posaron ante las cámaras con un porte serio y sobrio, algo muy diferente a lo que mostró el cantante durante su presentación en los Grammys.

La presentación de Justin Bieber en los Premios Grammy 2026

Justin Bieber esta noche no solo caminó en la alfombra roja, sino que también dio una presentación sobe el escenario de los Premios Grammy 2026.

El canadiense sorprendió al salir al escenario sin camisa y usando solamente un short. Además, para su presentación solamente tocó una guitarra.

Grosby Group

Aunque a muchos impresionó su presentación, algo que sorprendió a muchos es que Justin Bieber mostró uno de sus tatuajes, el cual es muy especial.

Justin Bieber dejó ver que en su espalda tiene un tatuaje en honor a su esposa, Hailey Bieber, quien durante la presentación fue captada en la cámara y se mostró feliz de ver que su esposo mostraba el tatuaje.

Grosby Group

Rápidamente en redes sociales, los fans comenzaron a buscar la foto en la que se inspiró Justin Bieber para llevar en su piel a su esposa y madre de su primer hijo.