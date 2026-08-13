En 52 segundos, el ataque a primos del Alfredo Olivas; filtran video del momento

Dos sicarios entraron a Tacos Fermín y dispararon a corta distancia contra cuatro comensales. El ataque dejó dos muertos y cuatro heridos; entre las víctimas estaban dos primos del cantante de regional Alfredo Olivas. Hasta ahora no hay detenidos.

Zapopan, la mesa de la esquina y 20 segundos que cambiaron todo…

El video dura apenas 52 segundos, pero en ese breve lapso quedó registrada la secuencia de un ataque que sacudió a la colonia La Cima, en Zapopan, Jalisco.

Las cámaras de seguridad de Tacos Fermín, un establecimiento de estilo sinaloense ubicado en el cruce de avenida Federalistas y Doctor Ángel Leaño, captaron el momento en que hombres armados irrumpieron en el lugar y dispararon contra cuatro comensales.

La grabación comenzó a circular en redes sociales este miércoles 12 de agosto, dos días después del ataque ocurrido el 10 de agosto.

Las imágenes muestran primero una escena cotidiana. Cuatro hombres llegan al establecimiento, se acomodan en una mesa ubicada en una esquina y ordenan alimentos.

Pasan aproximadamente 20 segundos desde que son atendidos.

Entonces entran los agresores.

La irrupción de los sicarios queda grabada

El primer atacante aparece vestido con una camisa negra con letras blancas en la espalda. Avanza con rapidez directamente hacia la mesa de las víctimas y comienza a disparar a corta distancia.

Casi de inmediato aparece un segundo hombre armado. También acciona su arma contra los comensales.

La balacera dentro del establecimiento dura apenas entre dos y tres segundos, de acuerdo con la secuencia captada por las cámaras.

Pero el ataque no termina con las primeras detonaciones.

El primer agresor tropieza y cae al piso. Desde esa posición realiza al menos dos disparos adicionales antes de levantarse y escapar.

El segundo atacante abandona el establecimiento prácticamente al mismo tiempo.

En el interior quedan los comensales y trabajadores, paralizados y visiblemente alarmados, mientras los responsables salen del negocio, suben a sus vehículos y escapan antes de que lleguen las autoridades.

Dos primos de Alfredo Olivas, entre las víctimas

La Fiscalía de Jalisco confirmó que entre los muertos y heridos se encontraban dos familiares del cantante de regional mexicano Alfredo Olivas.

Uno de ellos fue identificado como Jesús Aarón Olivas Cázares, de 30 años, quien murió tras recibir impactos de bala. El reporte señala heridas en el tórax, espalda y barbilla.

Su primo, Vicente Trinidad Olivas Ortiz, también resultó herido y fue trasladado en estado grave.

El segundo fallecido fue identificado como Pedro Fidel Álvarez Sánchez, de 22 años.

Las víctimas tenían entre 22 y 33 años y eran originarias de Sinaloa, Coahuila y Jalisco.

Hasta el cierre de esta información, las autoridades no habían reportado personas detenidas por el ataque.

Las cámaras de seguridad de Tacos Fermín, un establecimiento de estilo sinaloense ubicado en el cruce de avenida Federalistas y Doctor Ángel Leaño Facebook/Factos

Ocho hombres llegaron en tres camionetas

La investigación apunta a un grupo mayor al que aparece inicialmente en las imágenes del interior del establecimiento.

De acuerdo con la información disponible, ocho sujetos participaron en el operativo y llegaron a bordo de tres camionetas. Los agresores vestían ropa táctica.

El número de participantes y la forma en que se desplazaron antes y después del ataque forman parte de las líneas de investigación para establecer cómo fue planeada la agresión y hacia dónde escaparon los responsables.

Una camioneta abandonada y dos armas bajo investigación

Un día después del ataque, vecinos de la colonia La Cima alertaron sobre una camioneta abandonada en las inmediaciones de Tacos Fermín.

Policías de Zapopan acudieron al sitio y localizaron dos armas de fuego a simple vista en el asiento trasero del vehículo, por lo que procedieron a asegurarlo.

Las autoridades investigan si la camioneta y las armas están relacionadas directamente con el ataque.

“Son las armas que posiblemente se han accionado con el calibre que se localizó y se fijó en el lugar”, señalaron las autoridades.

En la escena fueron localizados indicios correspondientes a calibres .40 y 9 milímetros. Además, dentro de la taquería fue asegurada una pistola calibre 9 milímetros sobre una de las mesas.

El análisis pericial deberá determinar si las armas encontradas en la camioneta fueron utilizadas durante la agresión.

Tacos Fermín cierra sus puertas tras la balacera

Después del ataque, Tacos Fermín difundió un comunicado a través de sus redes sociales.

El establecimiento lamentó lo ocurrido y se deslindó de las actividades tanto de las víctimas como de los responsables de la agresión.

También anunció que permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

El cierre ocurre mientras las autoridades avanzan en la investigación de una agresión que quedó parcialmente documentada por las cámaras de seguridad del negocio.

Alfredo Olivas guarda silencio

Hasta el cierre de esta edición, Alfredo Olivas no había publicado un mensaje sobre el ataque en sus plataformas digitales.

La última publicación del cantante en Instagram corresponde a un video promocional de su tema “MAYDAY”.

La ausencia de un pronunciamiento público ha contrastado con la rápida difusión del video de seguridad, que comenzó a circular ampliamente en redes sociales y volvió a colocar a la familia del intérprete bajo los reflectores.

Una familia marcada por ataques armados

El ataque ocurrido en Zapopan tampoco constituye un episodio aislado en la historia de violencia que ha rodeado a la familia del cantante.

En abril de 2021, el hermano de Alfredo Olivas, Irving Alejandro Olivas Rojas, fue asesinado junto con su pareja y su hijo de un año y ocho meses. La familia viajaba en una camioneta Cadillac Escalade que recibió al menos 30 impactos de bala en Zapopan.

Tres años antes, en diciembre de 2018, el padre del cantante, Alfredo Olivas Valenzuela, fue baleado frente a su domicilio.

Diez días después, cuando permanecía hospitalizado, un comando intentó atacarlo nuevamente.

El 31 de diciembre de ese mismo año apareció una narcomanta en un puente peatonal de Zapopan. El mensaje, firmado presuntamente por un grupo criminal, acusaba a Olivas Valenzuela de ser jefe de plaza al sur de Sonora.

Las acusaciones fueron plasmadas en el mensaje, pero su contenido no constituye por sí mismo una confirmación de las autoridades sobre esos señalamientos.

Alfredo Olivas también sobrevivió a un ataque

La violencia también alcanzó directamente al cantante.

En febrero de 2015, Alfredo Olivas recibió seis disparos mientras se encontraba sobre el escenario de la Discoteca La Hacienda, en Hidalgo del Parral, Chihuahua.

El intérprete sobrevivió al atentado y posteriormente continuó con su carrera dentro de la música regional mexicana.

Ahora, más de una década después de aquel ataque, dos de sus primos aparecen entre las víctimas de una nueva agresión armada.