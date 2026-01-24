José Madero en el Estadio GNP CDMX: posible setlist, horario y todo lo que debes saber del concierto

José "Pepe" Madero llegará al Estadio GNP de la Ciudad de México como parte del cierre de su gira Érase Una Bestia, un espectáculo que marca un punto clave en su trayectoria. No solo se trata de su primer concierto masivo en 2026, sino también de la consolidación de una década desde que el músico decidió emprender su camino como solista tras la separación de PXNDX.

En estos años, José Madero ha logrado construir una identidad propia dentro del rock alternativo mexicano, apostando por letras introspectivas, sonidos oscuros y una estética que conecta directamente con quienes crecieron escuchándolo en la era “emo”, pero que también ha sabido evolucionar con su público.

Este concierto en CDMX se perfila como uno de los más esperados del inicio del año, tanto por la magnitud del recinto como por la carga emocional que representa para el artista y sus fans.

Un concierto cargado de emociones y nostalgia

La gira Érase Una Bestia ha sido descrita por los asistentes como una experiencia intensa. José Madero no solo canta, sino narra, confronta y conecta. La producción del concierto ha ido creciendo con el paso de las fechas, incorporando visuales, juegos de luces y una atmósfera que acompaña el tono oscuro y melancólico de sus canciones.

Para muchos fans, este concierto será una especie de viaje en el tiempo, una oportunidad para reencontrarse con letras que han acompañado rupturas, duelos y procesos personales, ahora en un formato masivo.

Posible setlist del concierto de José Madero en CDMX

Aunque el setlist oficial suele mantenerse en secreto hasta el último momento, los conciertos previos de la gira Érase Una Bestia han dejado pistas claras de lo que podría sonar en el Estadio GNP.

Se espera un concierto largo, de casi dos horas, con canciones que recorren prácticamente toda su discografía solista. Entre los temas más probables se encuentran:

Hablemos del campo

Cantar de gesta

Gardenias ‘87

La herida

Rayo de luz

Plural siendo singular

Sin ampersand

Noche de brujas

Invócame

Ojalá

Narcisista por excelencia

Sinmigo

MCMLXXX

Abril

Dafne

No se descartan sorpresas, cambios de último momento o alguna canción especial para el público capitalino, algo que José Madero suele reservar para fechas clave.

Horario del concierto en el Estadio GNP

El concierto de José Madero en el Estadio GNP Seguros se llevará a cabo el sábado 24 de enero de 2026.

Hora de inicio: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Apertura de puertas: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Duración aproximada: 2 horas

La recomendación es llegar con anticipación, tanto para evitar contratiempos en los accesos como para disfrutar del ambiente previo al concierto.

¿Cuánto cuestan los boletos de José Madero en el Estadio GNP?

Los precios para el concierto del 24 de enero de 2026, ya con cargos incluidos, son los siguientes:

Naranja C: ~$671

Verde C: ~$915

Naranja B: ~$1,159

General B: ~$1,220

Verde B: ~$1,342

GNP: ~$1,586

Platino E: ~$1,464

Platino D: ~$1,830

Platino C: ~$2,196

Platino B: ~$2,684

Platino A: ~$3,172

¿Dónde comprar los boletos de José Madero?

La venta oficial de boletos se realiza a través de Ticketmaster, la plataforma principal para este evento. Se recomienda adquirir las entradas únicamente por canales oficiales para evitar fraudes o sobreprecios.

El concierto de José Madero en el Estadio GNP no es solo un concierto más, sino es una celebración de su evolución artística, un reencuentro con su base de fans y una prueba de que su carrera solista atraviesa uno de sus mejores momentos.

