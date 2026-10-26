José Ángel Bichir debe dinero a su tío Demián Bichir tras accidente: "se deben pagar esos préstamos"

José Ángel Bichir habló sobre las dificultades económicas que enfrenta después de la caída de un edificio que lo llevó a ser hospitalizado. El actor reconoció que actualmente tiene varias deudas con amigos y familiares, entre ellos su tío Demián Bichir, quien lo apoyó durante sus problemas de salud.

Tras atravesar uno de los momentos más complicados de su vida, el integrante de la familia Bichir aseguró que desea retomar su carrera como actor para recuperarse económicamente y devolver el dinero a las que lo ayudaron a pagar los gastos médicos que surgieron tras el accidente.

Mezcalent

José Ángel Bichir revela que tiene deudas con Demián Bichir

José Ángel Bichir confesó en entrevista para Ventaneando que su situación económica es complicada debido a los gastos y apoyos que recibió durante su recuperación. Entre las personas a las que debe dinero mencionó a su tío Demián Bichir.

"Estoy endeudado hasta las cachas, estoy en problemas económicos. Tengo deudas con mis amigos con esa rifa que hicieron, con familiares, con el mismo tío Demian que ha dicho para la salud no escatimo en gastos y yo creo que se deben pagar esos préstamos y buscar quien necesita ayuda de tus amigos, o alguien lejano, extraño y decir: ‘yo te ayudo ahora que yo puedo’", expresó.

Mario Jasso/ Cuartoscuro

José Ángel Bichir busca regresar a la actuación para pagar sus deudas

Ante las dificultades económicas que enfrenta, José Ángel Bichir aseguró que ya cuenta con propuestas laborales y espera regresar pronto a la actuación, una actividad que le permitiría obtener ingresos y pagar deudas.

"Hay propuestas y milagrosamente, por la cuestión económica, todos en la familia y yo estaremos contentos de regresar a hacer lo que sé hacer, económicamente para reponerse y poder cumplir con este círculo de dinero", comentó.

IG: José Ángel Bichir

El actor también habló sobre la experiencia que vivió tras su caída y cómo estar en una situación cercana a la muerte cambió su manera de ver la vida.