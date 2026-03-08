Jessica Alba presume su visita a CDMX con su novio Danny Ramírez; "de mis ciudades favoritas"

Jessica Alba volvió a mostrar el cariño que siente por México al compartir con sus seguidores algunos momentos de un reciente viaje a la Ciudad de México junto al actor Danny Ramírez. La actriz estadounidense, que tiene ascendencia mexicana, publicó imágenes de su estancia en la capital del país y dejó ver que el destino se ha convertido en uno de sus lugares favoritos para descansar.

En los últimos meses, las visitas de la actriz y su pareja al país han llamado la atención de sus seguidores. Desde mediados de 2025, ambos han sido vistos en distintos destinos mexicanos, lo que ha coincidido con el fortalecimiento de su relación. A través de redes sociales, Alba ha compartido algunos de estos momentos, mostrando actividades relacionadas con el arte, la gastronomía y encuentros con amigos.

Captura de pantalla

El viaje de Jessica Alba y Danny Ramírez a la CDMX

Durante su más reciente visita a la capital mexicana, Jessica Alba compartió fotografías en Instagram que muestran parte de las actividades que realizó durante su estancia. Las imágenes reflejan recorridos en museos y experiencias gastronómicas.

Captura de pantalla

Junto a las fotografías, la actriz escribió un mensaje en el que dejó claro lo mucho que disfruta visitar la ciudad.

“La mejor semana en una de mis ciudades favoritas: con la barriga llena y el corazón más lleno”.

Entre los lugares que visitaron se encuentra La Casa Azul, el museo dedicado a la artista mexicana Frida Kahlo, ubicado en Coyoacán. Este sitio es uno de los espacios culturales más reconocidos de la Ciudad de México y conserva objetos personales, obras y recuerdos de la pintora.

Captura de pantalla

Además del recorrido por este museo, la pareja también aprovechó para conocer algunos puntos cerca de este lugar que son conocidos por su oferta gastronómica. Restaurantes, cafés y espacios culturales forman parte del atractivo de Coyoacán, una zona muy visitada tanto por turistas como por habitantes de la capital.

No es la primera vez que Jessica Alba visita México

Aunque la reciente publicación sorprendió a varios de sus seguidores, esta no ha sido la única ocasión en la que la actriz comparte su gusto por México. A lo largo de 2025, la famosa documentó en sus redes sociales distintos viajes al país.

Jessica Alba

Uno de ellos ocurrió en marzo de ese mismo año, cuando visitó nuevamente la Ciudad de México. En aquella ocasión, la actriz recorrió el Museo Nacional de Antropología, uno de los recintos culturales más importantes del país y las Pirámides de Teotihuacán.

Las imágenes de ese recorrido también fueron compartidas en redes sociales, donde expresó su interés por conocer más sobre la historia y la cultura mexicana.

La historia de amor de Jessica Alba y Danny Ramírez

La relación entre Jessica Alba y Danny Ramírez comenzó a generar interés público a mediados de 2025. Los primeros rumores surgieron en julio de ese año, cuando ambos fueron fotografiados juntos durante un viaje a Cancún, poco tiempo después de que la actriz confirmara su divorcio.

Captura de pantalla

Con el paso de los meses, la pareja comenzó a mostrarse cada vez más abierta sobre su relación. Fotografías, apariciones públicas y mensajes en redes sociales fueron confirmando el romance.

Después de que surgieran los primeros rumores, Jessica Alba y Danny Ramírez fueron vistos juntos en distintas ocasiones. Una de las apariciones que más llamó la atención ocurrió durante el US Open en septiembre de 2025, donde fueron captados disfrutando del evento deportivo.

Captura de pantalla

Con el paso del tiempo, ambos comenzaron a compartir más momentos de su vida personal en redes sociales, lo que para muchos seguidores representó la confirmación oficial de su relación hacia finales de ese mismo año.

Danny Ramírez es un actor estadounidense con ascendencia colombo-mexicana que ha ganado reconocimiento en Hollywood gracias a su participación en producciones como Top Gun: Maverick, la serie The Falcon and the Winter Soldier y la película Captain America: Brave New World.

PJG