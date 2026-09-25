Jesse aclara que su hermana Joy sabía de su nuevo proyecto musical

La separación de Jesse & Joy ha generado diversas reacciones entre sus seguidores, especialmente por el cariño que el público le tiene al dúo y ante la noticia de que ambos tomarán caminos separados por un tiempo.

Desde que anunciaron esta decisión el pasado 16 de septiembre, comenzaron las especulaciones sobre los motivos detrás de la pausa. Sin embargo, el cantante explicó que se trata de una decisión relacionada con motivos personales y adelantó que continuaría con la música a través de un nuevo proyecto llamado Jesse and the Supernovas.

Joy ya sabía del nuevo proyecto de Jesse

Uno de los temas que más dudas generó entre los seguidores es si Joy Huerta ya conocía los planes de su hermano. De acuerdo con un video de Grupo Reforma, compartido por El Norte el pasado 2 de marzo, durante una entrevista que ambos concedieron ya habían hablado sobre el proyecto de Jesse.

En aquella conversación, el cantante explicó que, aunque trabajan juntos, también desarrollan proyectos de manera individual:

“A la par, de pronto hacemos cosas individual. Somos dos individuos que hacemos algo en conjunto. Yo estoy formando ahorita mi proyecto que se llama Jesse and the Supernovas”.

Con estas declaraciones, el cantante dejó ver que su nuevo proyecto no surgió de manera repentina tras el anuncio de la pausa de Jesse & Joy, sino que ya se encontraba trabajando en él desde tiempo atrás.

Jesse aclara la polémica sobre su separación de Joy

A través de su Instagram, Jesse también decidió aclarar las dudas que surgieron alrededor de la decisión de hacer una pausa.

El cantante explicó que tomarse un descanso del proyecto que comparte con su hermana no significa alejarse de la música, pues esta continúa siendo una parte importante de su vida.

“Hablé de hacer una pausa de Jesse & Joy después de más de 20 años de poner este proyecto antes que a mí mismo, a mi familia y a mi propia vida. Jesse and the Supernovas no nació después de esta decisión. Es un proyecto que estaba planeado, calendarizado y hablado desde hace meses. Mi hermana y mi equipo lo sabían. La música es lo que hago, pero también es parte de cómo vivo, de quién soy, de cómo proceso lo que siento y encuentro paz”.

De esta manera, buscó aclarar que su nuevo proyecto no representa una decisión tomada después del anuncio de la pausa, sino un proyecto que ya estaba contemplado desde meses atrás.

Jesse & Joy en la presentación de su nuevo sencillo titulado “ Me Soltaste”. Foto: Cuartoscuro.com / Antonio Cruz

¿Qué pasará con los conciertos de Jesse & Joy?

La pausa también ha generado dudas entre los seguidores sobre qué ocurrirá con las presentaciones que Jesse & Joy ya tenían programadas.

El dúo mantiene fechas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, programadas para el 21 de octubre y el 6 de diciembre, además de una presentación en Londres el 17 de noviembre.

Jesse señaló que cumplirá con los compromisos previamente establecidos hasta el 5 de diciembre. Por ello, la presentación del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional será una fecha distinta, ya que no participará en ella, situación que, de acuerdo con el cantante, su equipo ya conoce.

Asimismo, reiteró que su hermana siempre contará con su apoyo y dejó claro que el cariño por la música que han creado juntos permanece.

“Mi hermana ha tenido y siempre tendrá todo mi amor y mi apoyo en lo que decida hacer y las canciones de Jesse & Joy siempre serán parte de mí y de todos nosotros y sé que siempre estarán ahí para apoyarla a ella y a mí en nuestros caminos”.

Jesse & Joy en el Auditorio nacional, como parte de su gira “El despecho tour”. Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

La noticia ha causado sorpresa entre los seguidores de Jesse & Joy, quienes durante más de dos décadas han acompañado la trayectoria musical de los hermanos.