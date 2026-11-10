El actor británico y célebre autor de literatura infantil David Walliams, de 55 años, enfrenta graves acusaciones de comportamiento predatorio tras una exhaustiva investigación periodística conjunta.

Los testimonios señalan presuntos abusos de poder para entablar relaciones con mujeres jóvenes e incluso menores de edad, lo que ha desencadenado la ruptura de contratos comerciales y el distanciamiento de su entorno profesional.

David Walliams, en el centro de la polémica: señalamientos de abuso sacuden su carrera Canva

¿Qué revela la investigación?

El reportaje conjunto recopila testimonios de 30 fuentes diferentes cuyas vivencias abarcan hechos ocurridos desde 2003. Diversas mujeres señalaron que el comediante aprovechó su popularidad y estatus público para propiciar encuentros íntimos.

Aunque la mayoría de las entrevistadas indicó haber sido mayor de edad al momento de los hechos, dos de ellas aseguraron que Walliams estableció contacto con ellas cuando apenas tenían 15 años.

Antes de la difusión del reportaje, Walliams recurrió a los tribunales británicos en un intento por impedir que su identidad fuera revelada en la investigación, pero el Tribunal Superior de Justicia desestimó su petición.

La postura oficial de David Walliams ante las acusaciones

En declaraciones recogidas durante la investigación periodística, el humorista negó haber actuado al margen de la ley:

"No soy un depredador sexual. No he infringido ninguna ley."

No obstante, Walliams admitió haber mantenido un "comportamiento irreflexivo con algunas personas" con las que sostuvo encuentros casuales.

Repercusiones en la industria editorial: agencia literaria y HarperCollins

Las consecuencias laborales tras hacerse públicos los testimonios fueron contundentes en el ámbito profesional:

Agencia literaria: Su representante confirmó el cese definitivo de toda relación comercial y profesional con el escritor.

Su representante confirmó el cese definitivo de toda relación comercial y profesional con el escritor. HarperCollins: La editorial responsable del lanzamiento de sus títulos infantiles ya había tomado distancia en diciembre de 2025, fecha en la que comunicó que dejaría de publicar sus libros tras presentarse quejas internas de conducta indebida dentro de la propia empresa.

David Walliams, en el centro de la polémica: señalamientos de abuso sacuden su carrera Canva

El impacto en un fenómeno de la literatura infantil británica

Con más de 60 millones de ejemplares vendidos y una veintena de libros publicados —entre ellos éxitos globales como La increíble historia del niño de los vestidos, El chico del millón, La abuelita gánster y La dentista diabólica—, Walliams se consolidó como una de las figuras más lucrativas del mercado editorial anglosajón, mérito que en 2017 le valió ser condecorado con la Orden del Imperio Británico (OBE).

Este episodio se añade al deterioro previo de su imagen pública en 2022, año en que se filtraron grabaciones con comentarios despectivos hacia participantes del concurso televisivo Britain's Got Talent, lo cual derivó en su salida del panel de jueces.