James Franco revela el video que prometió: un ‘extraterrestre’ merodeando su casa

El actor James Franco reveló el video que prometió en el que aparece un supuesto extraterrestre merodeando su casa. Esto, tras semanas de especulaciones por los videos inquietantes publicados en sus redes sociales, en donde insistía de que algo muy serio estaba ocurriendo.

Desde hace poco más de un mes, Franco abrió una cuenta de TikTok y comenzó a compartir videos en donde explicaba haber presenciado actividad extraterrestre en su propiedad.

Sus publicaciones llenas de incertidumbre y misterio rápidamente se viralizaron e incluso algunos señalaron que el actor estadounidense había perdido la cabeza.

James Franco revela video de ‘extraterrestre’ merodeando su casa

James Franco publica video de supuesto extraterrestre. Especial

Fue este 13 de julio cuando James Franco se convirtió nuevamente en tendencia luego de que publicó el video que supuestamente grabaron las cámaras de seguridad de su casa.

En las imágenes, según él, aparece un supuesto extraterrestre que deambula en su propiedad.

En el material, el actor afirma que personas poderosas intentaron impedir que difundiera las grabaciones e incluso aseguró que sus cuentas de TikTok e Instagram fueron hackeadas para evitar que publicara la evidencia.

Llegó el día. Hoy les prometí que iba a revelar algo porque encontré algo; fue algo que llegó a mí sin que yo lo buscara. Hackearon mi cuenta dos veces. Hay personas tratando de silenciarme para que no publique esto, pero precisamente por eso necesito compartirlo”, dice el actor al inicio del video.

Posterior a ello, Franco muestra una serie de grabaciones en las que una figura de aspecto alienígena aparece caminando en diversas áreas de su hogar como el patio e incluso asomándose por una ventana de la cocina.

En tanto, el material completo lo reservó para los suscriptores a su cuenta, sin embargo, las imágenes ya están dando la vuelta en las redes sociales. El video en blanco y negro parece mostrar a un alienígena caminando cerca de su vivienda.

Las imágenes acumulan ya millones de reproducciones y el nombre del actor está nuevamente en tendencia, pero muchos cuestionan si se trata de algo real o es parte de una estrategia publicitaria de alguna película en la que participará Franco.

Debate por imágenes del supuesto alien en casa del actor

James Franco publica video de supuesto extraterrestre. Especial

En el video que publicó el actor James Franco aparece alguien con piernas de humano, pero con la cabeza extraña, grande, y ojos avellanados, además de manos y uñas largas.

Según el actor, está siendo perseguido y no precisamente por el visitante desconocido, sino por quienes intentan silenciarlo.

El clip por supuesto generó debate y, mientras que algunos opinan que es falso, hay otros que comparten la idea de que ‘no estamos solos’ y que Franco tiene rato señalando el tema.

Entre las opiniones de usuarios se lee:

Esto tiene una explicación. Está creando expectativa para su nueva película.

¿De verdad esperamos tanto para ver esto?

No sé si reírme o dejar de seguirlo.

Parece sobrepuesto y editado.

Amigo te creo, todo es verdad.

Te animaste a mostrar. Lo bueno es que cumpliste y tuviste el coraje.

Está ganando más con este rollo que de actor principal en cualquier película.

James Franco se dedica a la comedia, por qué todos esperaban algo en serio.

James, muestra el video real, por favor, necesitamos saber.

Ni los extraterrestres de las películas son así. El video es real, el extraterrestre el falso.

De Hollywood a TikTok

James Franco era una de las figuras más reconocidas de Hollywood por películas como Spiderman, 127 horas y Piña Express. Sin embargo, el actor tuvo una baja en su perfil tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada que enfrentó en 2018.

Durante el movimiento #MeToo, el actor estadounidense fue demandado por exalumnas de su escuela de actuación y, en 2021, el caso se resolvió mediante un acuerdo por 2.2 millones de dólares, sin que Franco admitiera responsabilidad alguna.

Tras varios años de mantener un perfil bajo, Franco vuelve a la conversación pública por lo que ha estado publicando en TikTok. Videos que hablan sobre la presencia no humana en su hogar y cómo algunos intentan silenciarlo.